Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı saldırılar

Saldırganlardan biri patlayıcı yüklü aracı polis karakolu önünde infilak ettirdi, diğeri karakolun içinde kendini havaya uçurdu. Çok sayıda can kaybı olduğu bildiriliyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da bir polis karakoluna intihar saldırıları düzenlendi.

Kentin güneyindeki karakolu hedef alan saldırganlardan biri patlayıcı yüklü aracı infilak ettirdi. Diğer saldırgan ise karakolun içinde kendini havaya uçurdu.

Suriye İçişleri Bakanlığı, saldırılarda çok sayıda polis ve sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.