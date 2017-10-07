Suriye’nin İdlip Operasyonu başladı….TSK alarm durumda

Türk Silahlı kuvvetleri, Hatay sınırında alarm durumunda.

Özgür Suriye Ordusu’nun yönettiği operasyona , Rusya havadan; Türk silahlı kuvvetleri ise sınır içinden destek veriyor

Türk askerinin İdlib’e konuşlandırılması için son hazırlıklar tamamlandı. Komandolar, tank ve obüsler sınıra ulaştı.

Suriye‘deki son düğüm olarak görülen İdlib‘e Türk askerinin konuşlandırılması için son hazırlıklar tamamlandı. Komandolar, tank ve obüsler sınıra ulaştı. Plana göre Kayseri 1. Komando Tugayı güvenlikten, Malatya’daki İkinci Ordu patlayıcı imhasından sorumlu olacak.

Türiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Suriye’nin İdlib kentinde oluşturulacak gözlemci kuvvetler konusunda anlaşmaya varılmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) bölgeye asker sevkiyatı için hazırlıklarını tamamladı.

En güvenli zamanlamayı planlayan TSK’nın kısa süre içerisinde İdlib’e asker konuşlandırması öngörülüyor.

3 garantör ülkenin mutabakatı uyarınca, 3 ülkenin görevlendireceği gözlemciler, çatışmasızlık bölgesinin sınırını teşkil eden güvenlikli bölgelerde oluşturulacak kontrol ve gözlem noktalarında konuşlandırılacak.

Türkiye ile Rusya, İdlib’de 500’er gözlemci görevlendirecek. Putin’in Ankara ziyareti sırasında, İdlib’de yürütülecek faaliyetin detayları da belirlendi. Buna göre İdlib’in içini Türkiye, çevresini ise Rusya güvence altına alacak. İdlib’de görev yapacak.

Türk gözlemci gücünün güvenliğini sağlamak üzere Kayseri 1. Komando Tugayı görevlendirildi. Kayseri’de konuşlu komandolar, hudut hattına intikali tamamladı. Marmara Bölgesi’nde konuşlu tank ve obüsler de İdlib’e gönderilmek üzere dün Suriye sınırına ulaştı. İdlib’in içini patlayıcılardan temizleme görevini ise Malatya’daki İkinci Ordu’ya bağlı istihkam taburu üstlenecek.

İdlib bölgesi halen Heyet’ut Tahrir’uş Şam kontrolünde bulunuyor.