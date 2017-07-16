Surlariçi çocuklarının en mutlu günü

Naci Talat Vakfı ve Mavi Ajans işbirliği ile surlariçinde yaşayan çocuklar için doğum günü partisi düzenledi. Temmuz ayında doğan tüm çocukların sıra ile mum üflediği doğum günü partisine çocukların mutluluğu hakimdi.

Naci Talat Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Mehmet İncirli “Vakıf bünyesinde daha önce çocuklar için düzenlenen etkinliklerde “Benim hiç doğum günü pastam olmadı, ben hiç muma üflemedim” diyen çocuklarla karşılaştık. Temmuz ayında doğan tüm çocuklar için bir parti organize etmeye karar verdik. Her ay bu etkinliği tekrarlamak ve doğum günü partilerini geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Daha önce kendisi için hiç doğum günü partisi düzenlenmemiş olan Halil “Günlerdir sabırsızlıkla partiyi bekledim. Çok heyecanlandım. Çok mutluyum, ilk defa böyle bir partim oldu, bugün benim en güzel günüm” dedi.

Uçan balonlardan, parti şapkalarına kadar pek çok detayın düşünüldüğü partide gülümseyen, kahkaha atan ve etrafa mutlu gözlerle bakan çocuklar damgasını vurdu. Oyunların oynayan ve eğlenceli saatler geçiren çocukların mutluluğu yetişkinleri hüzünlendirdi.

Mavi Ajans Direktörü Derya Atamer “Çocuk kitapları ve dergileri yayınlıyoruz. Mavi Ajans olarak her ay sosyal sorumluluk projelerimizi Naci Talat Vakfı bünyesinde ve onların işbirliği ile düzenliyoruz. Kapılarını bize açtığı için tüm vakıf yöneticilerine teşekkür ederiz. Özellikle surlariçi çocukları için etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.” dedikten sonra etkinliğe katkı koyan, ve destek veren tüm hayırsever gönüllülere teşekkür etti.

Naci Talat Vakfı’nda doğum gününü kutlayan çocukların annelerin mutluluk gözyaşı dökmesine de neden oldu. Naci Talat Vakfı’nı dolduran onlarca çocuk, gülümseyerek ve mutlulukla vakıftan ayrıldı.

(Derya Atamer-Mavifilm Medya)