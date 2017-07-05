Sürpriz görüşler ve terbiyeli bir tartışma

Sosyal medya denilen zımbırtının muhalifi olduğumu yakın çevrem bilir.

Gazetedeki yeni jenerasyon, anlayamadığım bir lisan kullanarak ve kavramakta zorlandığım rakamlar ortaya koyarak beni ikna etmeye çalışırlar.

Sosyal medyanın, günümüzde ne kadar önemli olduğunu anlatır dururlar.

Her defasında burun kıvırırım ama önüne geçilmez bir merak duygusuyla da takip ederim.

Teslim etmeliyim ki Crants Montana’da bulunan Havadis ekibi yani Hüseyin Ekmekçi ve Mete Tümerkan’ın, Facebook ve Youtube üzerinden yaptıkları canlı yayınları gururla izliyorum.

Basit bir kamera düzeneği ve güçlü bir internet alt yapısıyla (İsviçre’de çok iyi internet altyapısı vardır, yetkililere duyurulur) canlı yayınlarda bize Crans Montana’nın nabzını veriyorlar.

Böylesi kritik bir zirvede ne olup bittiğini anı anına öğreniyoruz.

İzlenme oranlarına bakıyorum, televizyonlara bile nasip olmayacak rakamlar var orta yerde.

Gazetecilik açısından gurur duyuyorum ve yastığa başımı koyduğumda mutlu uyuyorum ama finansal açıdan yeterli değil.

Sosyal medyada, anlayamadığım bir “bedavacılık” düşüncesi hakim.

Rakamlar, kağıda basılı gazetenin değil yanına yaklaşmak 5 mahalle uzağından bile geçemiyor.

Arkadaşlar bu durumun da gün geçtikçe realize olacağını söylüyorlar.

O günü sabırla bekleyeceğim.

Beklerken de “sosyal medya” ile ilgili kuşkularımı sürdüreceğim.

***

Sırf bu kuşkularımdan dolayı Facebook’ta sosyal bir kullanıcı düzeyindeyim.

Politik, etnik ve benzeri tartışmalardan uzak ve aslında Facebook’un çıkış felsefesine uygun bir şekilde sosyal durumumla ilgili paylaşımlar yaparım.

Zaman zaman okuyucular bu durumuma tepki gösteriyorlar, beni politik tartışmaların içine çekmeye çalışıyorlar ama yapamıyorum.

Basit gerekçelerim vardır;

Kullanılan üslup ve ne idiğü belirsiz tiplerin küfürden de öte düzeylerine tahammül edemiyorum.

Yüzüme söylese, anasından doğduğuna pişman olacak tipler Facebook’ta saydırıp duruyorlar.

Biliyorum, birçoğu tetikçilerin oluşturduğu sahte hesaplar.

Ama gelin görün ki bu durumu özümseyemedim henüz.

Bu durumumun da anlayışla karşılanmasını rica ediyorum.

***

Neyse, Poli yazarlarımızdan Latif Aran, Facebook’ta benim için sürpriz sayılan bir tartışma başlattı.

“Kıbrıslı Türkler arasında dönüşümlü başkanlığı kabul etmeyen bir tek kişi ve parti bulamazsınız” cümlem üzerine şunları yazdı:

Sevgili Başaran bugün (Pazartesi) köşe yazısında dönüşümlü başkanlık talebi için, “Türk tarafında bu talebi reddedecek değil parti bir tek kişi bile yoktur” diye yazmış. Başkalarını bilmem ancak bu talebe ben hep karşı oldum. Federal devletin iki kurucu unsurundan birinin başkanlığı zaten hep sende. Bunun üstüne neredeyse 1/5 nüfus oranıyla Federal Devlet başkanlığının da dönüşümlü olmasını talep etmek insaf sınırını aşar. Merak ettim, kendini bir Rumun yerine koyup bu talebe hala sıcak bakabilecek kimse var mı? Dönüşümlü başkanlık uğruna ölünecek Leyla değildir.

Bu sürpriz yaklaşımın etkisi geçmeden, bu kez Havadis ve Poli Yazarı Mete Hatay devreye girdi ve şunları yazdı:

Aynen katılırım. Siyasi eşitlik başka türlü de sağlanabilir. Semiotik talepler diğer tarafın duygusal kaygılarını artırır. Yasamadaki üst kabinede (Senato’da) zaten %50-50 bir durum var sanırım. Yürütme ise hep bir koalisyon hükümeti şeklinde olacak. Kabinede belli kararlarda Kıbrıslı Türkler’in etkin katılımı olmazsa karar alınamayacak. Başkanlık seçimleri için Kıbrıslı Türkler’in de oy vermesi gerekir. Yani seçilecek kişi %20’lik Türk oyuna hitap etmek zorunda kalacak. “Critical mass” yine Kıbrıslı Türkler de olacak. Tabii CB yardımcısı da %100 KT ve %20 ile tartılacak Rum oylarıyla olması gerekir. Yani Etnik merkezli siyaset ancak böyle aşılabilir.

Ben de görüşümü uzun uzun yazdım.

Yaklaşık bir saatlik zaman diliminde güzel ve faydalı bir tartışma yaptık.

Edebinde, terbiyesinde ve üslubunda.

Facebook ahalisine örnek olur inşallah…