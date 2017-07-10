Sürpriz yakınlaşma

Yaklaşık üç saat sahnede kalan Doğulu, sevilen şarkılarıyla kumsalda onu dinleyen hayranlarını coşturdu.

Konseri izleyenler arasında Aslışah Alkoçlar, Farun Süren, Hakan Sabancı, Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti vardı. Beren Saat ise eşini sahne arkasından çiçekleri arasında seyretti.

Çok samimiler

Aslı Alkoçlar, konseri daha önce de adının aşk dedikodularına karıştığı Kasım Garipoğlu ile izledi. İkilinin samimi halleri dikkat çekti.

Konseri izleyenler arasında Alkoçlar'ın eski sevgilisi Hakan Sabancı da vardı.