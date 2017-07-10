HABER KIBRIS

Sürpriz yakınlaşma

Alaçatı’da hizmet veren Spiaggia Grande yaz boyunca sürecek plaj konserlerine Kenan Doğulu ile start verdi.

10/07/2017

Sürpriz yakınlaşma
ads

Yaklaşık üç saat sahnede kalan Doğulu, sevilen şarkılarıyla kumsalda onu dinleyen hayranlarını coşturdu.

Sürpriz yakınlaşma

Konseri izleyenler arasında Aslışah Alkoçlar, Farun Süren, Hakan Sabancı, Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti vardı. Beren Saat ise eşini sahne arkasından çiçekleri arasında seyretti.  

Sürpriz yakınlaşma

Çok samimiler

Aslı Alkoçlar, konseri daha önce de adının aşk dedikodularına karıştığı Kasım Garipoğlu ile izledi. İkilinin samimi halleri dikkat çekti.

Sürpriz yakınlaşma

Konseri izleyenler arasında Alkoçlar'ın eski sevgilisi Hakan Sabancı da vardı.

Sürpriz yakınlaşma

Sürpriz yakınlaşma



TAGS: hakan sabancı, Aslışah Alkoçlar, kasım garipoğlu
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems