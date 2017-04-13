Sürücüler artık canından bezdi

Lefkoşa’da hafta içi her gün 07.30-09.00 ve 15.30-16.30 saatleri arasında trafik kilitleniyor. Vatandaşlar uzun kuyruklarda dakikalarca beklemek zorunda kalıyor. Her gün trafik yoğunluna bağlı kaza oluyor

Havadis/Duygu ALAN

Ülkede araç sayısının artması, trafik ışıklarındaki yeşil ışık süresinin kısa olması ve araçların ilerleme hızı trafik yoğunluğunun artmasına neden oluyor. Başkent Lefkoşa’da trafik çilesi bir türlü bitmiyor. Hamitköy, Gönyeli ve Girne’den Lefkoşa’ya girişlerde hafta içi her sabah 07.30-09.00 saatleri arasında trafik kilitleniyor.

İş çıkış saatlerine denk gelen, öğleden sonra 15.30-16.30 arasında ise aynı noktalarda Lefkoşa’dan çıkışta yığılma oluyor.

Lefkoşa’da hafta içinde şehir içi trafiği de vatandaş için adeta eziyet oluyor. Başkentte Kızılbaş bölgesi, bakanlıklar yolu ve Bedreddin Demirel Caddesi’nde hafta içi her gün mesai başlangıç ve mesai bitiş saatlerinde trafikte ciddi yığılma oluyor.

Vatandaşlar uzun kuyruklarda dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.

Trafik stresi kaza getiriyor

Trafikte sıkışıklık sürücülerin ciddi stres yaşamalarına neden oluyor.

Lefkoşa’da trafikteki yoğunluk nedeni ile çileden çıkan bazı vatandaşlar, trafik kurallarını çiğniyor, aşırı stres yüklenen sürücüler için trafik kazaları da kaçınılmaz oluyor.

Başkent Lefkoşa’ya Gönyeli’den ve Hamitköy’den giriş yollarında ve şehir içinde trafiğin yoğun olduğu saatlerde her gün trafik kazası meydana geliyor. Bu kazalar, ya arkadaki aracın önündeki araca çarpması sonucu ya da sürücünün geçiş hakkı almadan şerit değiştirmesi sonucu geçmek istediği şeritte seyreden araç ile çarpışması neticesinde yaşanıyor.

Vatandaş şikayetçi

Trafikteki yoğunluk nedeni ile yaşanan zaman kaybı ve bazı sürücülerin kural tanımazlığı bazı sürücülere ciddi stres yüklüyor.

Sürücüler, Lefkoşa’da trafiğin yoğun olduğu noktalarda sadece sabah 07.30-08.30 saatleri arasında polis olduğunu saat 08.30’dan sonra trafik akışının tamamen sürücülerin kontrolünde olduğunu kaydetti. Havadis’e konuşan sürücüler, bu noktalarda 15.30-16.30 saatleri arasında ise polis olmadığını ifade etti.

Sürücüler, Lefkoşa’ya Gönyeli’den ve Hamitköy’den giriş yollarında ve Kızılbaş bölgesi, bakanlıklar yolu ile Bedreddin Demirel Caddesi’nde trafiğin sabah 07.30’dan 09.30’a öğleden sonra ise 15.30’dan 18.00’e kadar polis kontrolünde olması gerektiğini kaydetti.