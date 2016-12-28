Survivor 2017 kadrosunda sürpriz isim

Serhat Akın Survivor 2017 kadrosuna dahil oldu. Önceki akşam Cihangir’de Kafa Dergisi’nin düzenlediği yeni yıl partisine katılan yapımcı Acun Ilıcalı, üçüncü yarışmacının Fenerbahçeli ünlü futbolcu Serhat Akın olduğunu açıkladı. Acun Ilıcalı, Serhat Akın'ın Survivor ünlüleri arasında yer alacağı bilgisini sosyal medyas hesabı üzerinden de duyurdu.

SERHAT AKIN KİMDİR?

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ancak Survivor ile yeniden gündeme gelen Serhat Akın, 5 Haziran 1982 yılında Bretten'de dünyaya geldi. Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu en son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynamış ve futbolu bırakmıştır.1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye Millî takımına kadar yükseldi. Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer olmuştur. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer olmuş diğer sezon RSC Anderlecht'e geri dönmüştür. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Ligin takımlarından Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilenmiş fakat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaşmıştır. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor ile anlaşmıştır. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer olmuştur.

SURVİVOR 2017 YARIŞMACILARI

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Havuç karakteri ile ünlenen Furkan Kızılay, ıssız adaya gidecek ilk isim oldu. Programın hem yapımcılığını hem sunuculuğunu üstlenen Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce de başka bir futbolcunun Survivor'da yer alacağı haberini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden uzun yıllar Beşiktaş'ta top koşturan ve 2006 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından futbolu bıraktığını açıklayan İlhan Mansız Survivor 2017'nin ünlüler takımına dahil olduğunu açıklamıştı



