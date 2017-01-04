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Survivor 2017 ne zaman başlayacak?

04/01/2017

Survivor 2017 ne zaman başlayacak?
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Her sezona damga vuran Survivor 2017 bomba bir kadro ile ekranlara dönüyor. Peki, Survivor 2017 ne zaman başlayacak?

13:144 Ocak 2017

Magazin

Survivor 2017 ne zaman başlayacak? Survivor kadrosu

Yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren büyük bir beğeni ile izlenen ve reytingleri altüst eden Survivor, yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Kadrosunda İlhan Mansız ve Serhat Akın gibi çok ünlü isimleri barındıran Survivor 2017’nin kadrosunda yine birçok ünlü isim yer alacak. Peki, Survivor 2017 ne zaman başlayacak?

SURVIVOR 2017 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
On yılı aşkın süredir ekranlarda olan Survivor’un yeni sezonu müdavimleri tarafından heyecanla bekleniyor. Büyük bir beklentiyle TV8’de yayına başlayacak olan Survivor 2017 21 Ocak Cumartesi günü ilk bölümü ile ekranlara “Merhaba” diyecek.

İşte 2017 Survivor’ın ünlüler takım 
 
25
 
 
DJ Berna Öztürk

20
 

‘Çılgın’ lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu
24
 
Dünya Kick Boks Şampiyonu Sabriye Şengül
23
 
Oyuncu Seda Demir
22
 
Milli atlet Pınar Saka

26
 

Milli boksör Adem Kılıççı
27
 
Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen
28
 
Tarık Mengüç
29
 
Eski milli futbolcu İlhan Mansız
30
 
Milli atlet Sema Apak
21
 
Eski milli futbolcu Serhat Akın



TAGS: Survivor 2017
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