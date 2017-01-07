Survivor 2017’ye katılan son iki kişi belli oldu

Göz6 yarışmasını kazanarak Survivor 2017'ye katılmaya hak kazanan son 2 isim de belli oldu.

Survivor 2017 ünlüler ve gönüllüler takımlarında kimlerin yer alacağı belli oldu. Acun Ilıcalı merakla beklenen bu sorunun cevabını 2016’nın son gününde sosyal medya hesaplarından vermişti. Göz6 yarışmasını kazanarak Survivor 2017’ye katılmaya hak kazanan son 2 isim de belli oldu. İşte 21 Ocak Cumartesi akşamı başlayacak Survivor 2017’nin ünlüler takımı ile gönüllüler takımının tamamı.

SURVİVOR 2017 ÜNLÜLER TAKIMI

Acun Ilıcalı, Survivor 2017 hakkındaki bilgileri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Daha önce Survivor 2017 ünlüler kadrosunda İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Serhat Akın, Seda Demir, DJ Berna Öztürk ve Tarık Mengüç’ün yer alacağını belirten Ilıcalı son isimleri de 2016’nın son gününde açıklamıştı.

Buna göre; Survivor 2017’de Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu, Milli atletler Sema Apak, Pınar Saka, milli boksör Adem Kılıçcı, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen ve dünya kick boks şampiyonu Sabriye Şengül ünlüler kadrosunda yarışacak.

SURVİVOR 2017 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor 2017 yarışmasının gönüllüler kadrosunda Gökhan Gözüken, Fulya Şahin, Ogetay Girişken, Denisa, Elif Sadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya yarışacak.



