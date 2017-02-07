Survivor Eser’in kağıt üzerindeki eşinden yürek hoplatan paylaşımlar!

Geçtiğimiz sene Kısmetse Olur'da bu sene Survivor 2017'de adından sık sık söz ettiren Eser West'in eski eşinin paylaşımları Instagram'ı sallıyor.

Eser West geçen sene evlendirme programı Kısmetse Olur’la adını duyurmuştu, ardından bu sene Survivor’da gönüllüler takımında yer alarak yıldızını partlattı.

AMERİKA’DAKİ ESKİ EŞİ INSTAGRAM’I SALLADI

Kendi açıklamasına göre Amerika’da kağıt üzerinde bir evlilik yapan Eser West, Kısmetse Olur’da tanıştığı Cansel Çördük’e bu durumu çok kabul ettirebilmek için çok çaba sarfetmişti.

Eser West’in önceden evli olduğu spor hocası Maax West ise kaslı ve dövmeli vücuduyla dikkat çekiyor. Instagram’da yaptığı paylaşımlarla takipçilerini heyecanlandıran Maax West’ten yürek hoplatan kareler…