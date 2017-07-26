Survivor Fatih’ten Guiness Rekorlar Kitabı başvurusu

On yılda 164 kampanyasız reklam filminde oynayarak bir rekora imza atan Fatih Hürkan, bunu tescillemek için Guinness rekorlar kitabına başvurdu. Hürkan, kendisinden oynadığı reklam filmlerinin görüntülerini istediklerini ve bu görüntüleri tamamlarsa bir ilke daha imza atacağını söyledi.

FATİH HÜRKAN KİMDİR?

Fatih Hürkan, 1998 Best Model of Turkey birincisi oldu. Türkiye'nin ilk animasyonlu aksiyon dizisinde rol alan Hürkan, ayrıca Türkiye'nin ilk pembe dizisi Fırtınalı Aşk'ta da oynadı.