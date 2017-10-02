Survivor Merve'nin mutlu günü

Mehmet Akif instagram hesabı üzerinden mutluluğunu şu sözleriyle ifade etti: "En güzel günüm.. En güzel hikayem... Adım, adım mutluğa... 30.09.2017"

Merve Aydın ise nişan elbisesini seçerken takipçilerinden yardım aldı.Sosyal medya üzerinden paylaştığı videoya şu notu ekledi: "Ben bu videoyu çekerken çok heyecanlandım sizi de heyecanıma ortak etmek istiyorum destek ve yorumlarınızı bekliyorum yorumlarınız benim için çok önemli ve değerli sizin yorumlarınıza göre yarın giyeceğim nişan elbisemi seçeceğim" İkilinin evlilik kararını duyan takipçileri sosyal medya üzerinden tebriklerini iletti.