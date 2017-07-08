Survivor Sabriye'nin mesajı Ülkücüleri mest etti

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Sabriye Şengül, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in fotoğrafını paylaşıp 'Mübarek Cuma' mesajı yayınlandı. Bu hareketi ülkücüleri mest etti.

TV8'in sevilen yarışması Survivor 2017'de ilginç bir karakter olarak karşımıza çıkan milli boksörümüz Sabriye Şengül, Instagram'dan yaptığı paylaşımla ülkücüleri mest etti.

"TÜRKLÜK BEDENİMİZ, İSLAMİYET RUHUMUZDUR"

Alparslan Türkeş'in resmini paylaşan Sabriye, resmin üzerinde Türkeş'in sözünü de paylaştı. "Türklük bedenimiz, İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset gibidir." sözü ülkücüleri coşturdu. Sabriye'nin fotoğrafına binlerce beğeni geldi.

İşte Sabriye'nin o paylaşımı: