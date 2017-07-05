Survivor Sabriye’ye teklif yağıyor!

Survivor 2017'ye damga vuran, en çok akıllarda kalan isimlerden biri olan kickboks şampiyonu Sabriye, Ekim'de Amerika'da ringe çıkacak ve çok kritik bir unvan maçı yapacak. Tatil için memleketi Trabzon'a gidecek olan Sabriye'nin aklı gelen tekliflerle karıştı.

Özellikle birçok reklam teklifi alan başarılı sporcu, en azından Ekim'e kadar bu tip projeleri gündemine almayı düşünmüyor ama kısa süreli işlere de ‘hayır' demiyor.

Antrenmanlarının ne zaman başlayacağına dair de açıklamada bulunan Sabriye, “İyi bir dövüşçüyüm. Allah için iyi dövüyorum. İyi dayak atıyorum. Antrenmanlarımın programını yapacağız. Ekim ayında benim Amerika’da bir maçım var. Çok önemli bir maç. Çok iyi hazırlanmam gerekiyor. Temmuz’un ortasında hazırlıklara başlayacağım. İşimi çok özledim. Boks yapmak istiyorum. Dövüşmek, antrenman yapmak, yumruk atmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

‘O KONUYU KAPATALIM’

Survivor Sabriye, TV8’de yayınlanan yayınlanan “Magazin 8″in sorularını yanıtlamıştı. Survivor’da yapılan Türk-Yunan maçında Yunan Survivor yarışmacısı Konstantinos ile arasındaki yakınlaşma sonrası Sabriye çok konuşulmuştu. Artık onun ile adının anılmasını istemeyen Sabriye, Konstantinos adını duyunca sinirlerine hakim olamadı. Sabriye, “O mevzuyu kapatalım. Bunun yüzünden kısmetlerim kapandı.” dedi.

(Milliyet)