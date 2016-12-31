Survivor Ünlüler Takımı'nı açıkladı

Dünya Serbest Dalış rekortmeni Şahika Ercümen kimdir?

Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen, 1985 yılında Çanakkale'de doğdu.



Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olan ve aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine devam eden Ercümen; serbest dalışta Türkiye rekorunun son sahibi.





2006'da, İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Türkiye rekoru kırdı. 26-27 Mayıs 2007 tarihlerinde, Ankara ODTÜ kapalı yüzme havuzunda düzenlenen dinamik apnea (serbest dalışın havuzda yapılan branşlarından biri) Türkiye Şampiyonası'nda tek nefesle havuzda 145,35 metre giderek Türkiye rekoru kırdı.



2008 yılında, Türkiye Sualtı Hokeyi Millî Takımı ile Avrupa üçüncüsü, Serbest Dalış Avrupa Şampiyonası'nda geçirdiği sakatlığa rağmen Avrupa dördüncüsü oldu. 2009 yılında serbest dalış alanında Türkiye şampiyonluğu elde etti. 2010 yılında Türkiye rekoru ve dünya rekoruna en yakın derecenin (-65 metre) sahibi oldu.



11 Şubat 2011'de Avusturya'nın Weissensee bölgesinde buz altında tek nefeste 110 metrelik bir mesafeyi katetmiş hem erkekler hem de bayanlarda Buzaltı Yatay Dalış dünya rekorunu kırmıştır. Daha önceki rekor kadınlarda 70 erkeklerde ise 108 metreydi. 10 Kasım 2011 tarihinde Mısır'ın Dahab kentinde sabit ağırlıkla dikey dalış kategorisinde 70 metreye ulaşarak bu daldaki dünya rekorunun sahibi olmuştur. Aynı gün paletsiz olarak da 60 metreye dalarak bir rekor daha kırmıştır.





22 Temmuz 2014 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesinde paletsiz değişken ağırlıkla yaptığı dalışta 91 metreye ulaşarak dünya rekosunun sahibi olmuştur.Paletsiz değişken ağırlıkla kırdığı dünya rekorundan bir gün sonra paletsiz ip destekli serbest dalış kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni bir dünya rekorunun sahibi olmuştur.



Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılında şehitleri anmak amacıyla 24 metre derinlikteki İngiliz savaş gemisi Majestic’e dalarak şehitlerin anısına çelenk bıraktı.Yine Çanakkale boğazında Anzak gününde Avustralyalı ve Yeni Zelandalı sporcularla dalış yaparak su altından barış mesajı verdi.

Ercümen 2015 yılının Haziran ayında 125 yıl önce Japonya'nın Kushimoto kenti yakınlarında batan Osmanlı gemisi Ertuğrul'a saygı dalışı gerçekleştirdi.



Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda paletli sabit ağırlık ip destekli dalış kategorisinde 72 metreye ulaşarak kendine ait 70 metrelik Türkiye rekorunu kırdı ve birinciliği elde etti.



Şahika Ercümen 22 Ekim 2016 tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında Değişken Ağırlıklı Paletli alanında 110 metreye dalarak CMAS onaylı yeni bir dünya rekoru kırmıştır. Bu rekorunu "Şehitler İçin Tek Nefes Tek Yürek" pankartı açarak şehitlerimize adamış, şehit çocuklarına destek projesi "Turkuazın Çocukları Projesi"ne desteğini açıklamıştır. Bu rekorla su altında en derine inen insan unvanını almıştır. Ardından; 24 Ekim 2016'da, Kaş-Hidayet Koyu'nda Türkiye Cumhuriyeti'mizin 93. yılına ithafen Değişken Ağırlıklı Paletsiz alanında 93 metre dalarak iki gün arayla ikinci bir rekora imza atmıştır.

Dünya Kick Boks Şampiyonu Sabriye Şengül kimdir? Türk kickboksçu Sabriye Şengül 1988'de Trabzon'da doğdu. Spora hentbol oynayarak başlasa da 2006'da boksa geçti. Şengül, Türkiye şampiyonlukları, uluslararası boks şampiyonluğu ve K1 Dünya Karması şampiyonluğu kazandı.



23 Nisan 2016'da İstanbul'da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu.

Milli Boksör Adem Kılıçcı Milli boksör Adem Kılıççı 1986'da Ağrı'da doğdu. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesidir.



2008 Yaz Olimpiyatları kapsamında 10 Ağustos günü 69 kiloda ilk turda İngiliz Billy Joe Saunders'a sayıyla yenilerek elendi. İlk raundu 2-0, 2. raundu 6-1 ve 3'üncü raundu da 11-2 geride tamamlayan Kılıççı, müsabakadan da 14-3 yenik ayrıldı. 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da Türkiye adına ter döktü.

Milli atlet Sema Apak

Milli atlet Pınar Saka

Çılgın lakaplı şarkıcı Sedat Kapurtu

Acun Ilıcalı, Survivor 2017 kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Ilıcalı Twitter hesabından Survivor 2017'de yer alacak 3 ismi daha açıkladı. Ilıcalı, tweetinde "Şakşuka Tarık olarak bilinen sevilen şarkıcı Tarık Mengüç, Yaprak Dökümü dizisi oyuncularından Seda Demir... ve Ünlü DJ Berna Öztürk de Survivor 2017 kadrosunda. Kendilerine başarılar dileriz." dedi.

Seda Demir kimdir?



Survivor 2017 yarışmacısı Seda Demir 8 Mart 1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Seda Demir, 2007 ve 2010 yılları arasında rol aldığı Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle tanınır.



Seda Demir, fuarlarda hostestlik yaptı, arkadaşlarının teşvikiyle ajansa kayıt oldu. Birçok kez deneme çekimlerine çağrıldı, bir süre çekimlere gitmeyi reddetsede çekimlere katıldı. İlk işi İş Bankası reklamında oynamak oldu. Sonrasında çeşitli reklamlarda rol aldı.



Seda Demir ilk dizi deneyimini Yaprak Dökümü dizisindeki Sedef rolüyle yaptı. Dizi sona erdikten sonra 2011 yılında Yıldız Masalı dizisinde Sude karakterini canlandırdı. Kısa bir süre ekranlara ara verdi 2013 yılında İntikam dizisinde Sude karakteri ile ekranlara geri döndü. Ardından 2014 yılında Beyaz Karanfil dizisinde Elif karakterini canlandırdı. İlk sinema deneyimini 2015 yılında Evlenmeden Olmaz filminde Ayşe karakteriyle yaşadı.

Berna Öztürk kimdir?



Survivor 2017 yarışmacılarından Berna Öztürk, 28 Mart 1984 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Berna Öztürk, ünlü sanatçı Tarkan'ın bir zamanlar uzun süre birlikte olduğu Bilge Öztürk'ün kardeşidir.

Deli dolu, çılgın karakteriyle tanınan ünlü dj, kite board eğitmenliği yapmakta ve bu spor dalında milli sporcu ünvanına sahiptir.

Tarık Mengüç kimdir?



Survivor 2017 yarışmacısı Tarık Mengüç 17 Ocak 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı ve söz yazarı olan Tarık Mengüç, Şakşuka isimli şarkısı ile milyonlara kendini duyurdu.



Tarık Mengüç, müzik hayatına önce atılmadan hayatını devam ettirebilmek için; mobilya tasarımcısı ve cilacılık, seramikçilik, çakmakçılık, düğün salonlarında şarkı söylemek gibi işler de çalıştı.



İlk bestesi “Nazar değmesin” adlı eseridir.

Daha önce, Sibel Can’a “Hey Adamım”, Seda Sayan’a “Ben Sana Demedim mi”, Davut Güloğlu’na “Katula Katula”, Çılgın Sedat, Betül Çağlar, Ayça Tekindor’a “Degaje” gibi birçok ünlü isme bestesini veren Tarık Mengüç ‘sanatsal’ şarkılar yaptığını söylüyor. En son bestesi “Yıkılıyor” Madonna Ayça'nın albümünde çıkış parçası olarak yer almaktadır.



Tuğrul Şan Müzik Dershanesinde 5 yıl şan dersi alan Mengüç, İbrahim Tatlıses, İbrahim Erkal, Ebru Gündeş, Doğuş, Faruk K gibi isimlere de vokal yaptı.



Şahin Özer’in son keşfi olan Tarık Mengüç ilginç giyimi, kıyafeti, saçı, makyajı ve tarzı ile kendini gösteriyor.



Sözü ve müziği kendisine ait olan albümle de aynı adı taşıyan 2004 yapımı “Şakşuka” isimli parçasına, yönetmen Kemal Başbuğ yönetiminde çekilen klipte kendisine yine beş dansçı özel koreografileriyle eşlik etti.

2008 yılında oynadığı “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” adlı filmde Roman Bekir karakterini canlandırdı.



Moskova, Almanya gibi Avrupa ülkelerinde de birçok konserler veren Tarık Mengüç,1999'dan itbaren 7 yıl Şahin Özer’de müzik yönetmeni olarak çalışan ünlü Aranjör Suat Aydoğan'ın asistanlığını da yapmıştır.



Yolda görenler “Network”’ün mankeni zannettikleri Tarık Mengüç 1999'dan beri saçlarını Osmanbey’deki Şiva Kuaför’de yaptırdığını söylüyor.



2004 yılında Cennet Mahallesi TV dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı ve Şakşuka isimli albümü, 2007de Lakerda isimli albümünü çıkardı.2009 da ise Olimpiyat Müzik etiketiyle “İnadına 35 Derece” isimli albümünü çıkardı. 4 Ekim 2011de de Seyhan Müzik etiketiyle Tek Kişilik Orduyum isimli albümü çıkardı.

Acun Ilıcalı Survivor 2017 katılacak başka bir ismi ise 28 Aralık günü yine sosyal medyadan açıklamıştı. Ilıcalı "Milli futbolcularımızdan Serhat Akın da Survivor 2017 kadrosunda.. Kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Serhat Akın kimdir?



Survivor 2017 kadrosunda olacağı açıklanan Türk eski millî futbolcU Serhat Akın en son Almanya 4. Ligi olan Regionalliga takımı Berliner AK 07'de oynadı ve futbolu bıraktı.



Akın, 1991 yılında futbola Almanya'da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başladı. 2000 yılına kadar burada oynadı. 2000 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu ve Türkiye Milli takımına kadar yükseldi.

Fenerbahçe'nin ardından RSC Anderlecht'e transfer oldu. 2006-2007 sezonunda Almanya'nın FC Köln takımına kiralık olarak transfer oldu bir sonraki sezon ise RSC Anderlecht'e geri döndü. 15 Ağustos 2008 tarihinde Süper Lig'e yeni dahil olan Kocaelispor'la anlaşan futbolcu, burada 1 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Ligin 15. haftasında Kocaelispor'dan para alamadığı ve beklediği ilgiyi göremediği için sözleşmesini tek taraflı fesh etti.

Kayserispor ve Beşiktaş kendisi ile ilgilendi ancak Serhat Konyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Milli golcü 2011-2012 sezonu için Yusuf Şimşek'in Futbolcu-Antrenör olarak görev yaptığı Turgutluspor'la anlaştı. 2012-13 sezonu yaz transfer döneminde Yusuf Şimşek'in Teknik direktörlük yaptığı Denizlispor'a geçti. 2013-14 sezonunun başında Almanya 3. lig ekiplerinden BAK 07'ye transfer oldu ve burada futbolu bıraktı.



Serhat Akın'dan önce İlhan Mansız'ın Survivor 2017 'nin ünlüler takımında yer alacağı belli olmuştu.

Acun Ilıcalı, Mansız'ın kadroya dahil olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Beşiktaş'ın efsane yıldızı İlhan Mansız Survivor 2017 kadrosuna katıldı, kendisine başarılar dileriz."

İLHAN MANSIZ KİMDİR? 10 Ağustos 1975 Almanya doğumlu olan İlhan Mansız spor kariyerine futbol ile başladı. SV Lenzfried, FC Kempten ve FC Augsburg altyapılarında oynadığı futbol ve attığı gollerle dikkat çeken Mansız 1994-1995 yılları arasında Almanya’nın Köln takımına transfer oldu. Mansız daha sonra Türkiye'ye gelerek sırasıyla Gençlerbirliği, Kuşadasıspor, Samsunspor'da oynadı. Mansız 2001 yılında ise Beşiktaş’a transfer oldu ve gösterdiği performansla Millî Takım'a kadar yükseldi.



Mansız, Beşiktaş kariyerinden sonra Japon takımı Vissel Kobe, Hertha Berlin ve MKE Ankaragücü'nde oynadı ve futbol kariyerini sonlandırdı. Daha sonra'Buz Pateni' yapan 41 yaşındaki Mansız, Show TV'deki Buzda Dans adlı buz pateni yarışmasına katıldı ve yarışmada birinci oldu. Mansız 2007 yılında ise Doktorlar dizisinde kalp rahatsızlığı olan Ömer Güven adlı zengin bir adamı canlandırdı.

Çocuklar Duymasın diziyle yıldızı parlayan Furkan Kızılay'ın da Survivor 2017'ye katılacağı biliniyor. Ancak daha önceki senelerde yarışmaya katılan isimleri tek tek açıklayan Ilıcalı, henüz Kızılay'ı resmi olarak açıklamadı.