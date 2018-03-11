Survivor'da All Star'ın iddialı ismi Gönüllüler'e geçti

Survivor 2018'de All Star takımından en başarılı isimlerden biri, kendi isteğiyle Gönüllüler takımına geçti. Bu kararı Acun Ilıcalı da onaylayınca ortalık karıştı.

Daha önce Survivor 2018'de, All Star takımında yer alan Hakan Hatipoğlu, 'ileride gerginlik yaşanmaması' adına daha ilk bölümde takım değiştirip Gönüllüler'e geçmişti.

BİR TAKIM DEĞİŞİKLİĞİ DAHA!

Survivor 2018'in 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'ın yeni bölümünde Nagihan All Star takımından Gönüllüler takımına geçiyor. Survivor 2018'in sunucusu Acun Ilıcalı, "Hakan Hatipoğlu'nu Gönüllüler takımına geçirdiğimiz zaman, bir kişi daha Gönüllüler'e geçmek istediğini söylemişti.

Nagihan bundan sonra Gönüllüler takımında yer alacak" diyor. Bu durum sosyal medyada farklı yorumlandı. Gönüllüler takımındaki milli atletler Nevin ve Birsen'in All Star'dan Sema ve Nagihan'a rakip olamaması,

Gönüllüler takımının güçsüz kaldığı için günlerdir oyun kazanamaması nedeniyle yarışmaya heyecan katması için böyle bir karar alındığı fikri öne çıktı.