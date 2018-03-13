Survivor’da dün akşam kim elendi?

Survivor All Star takımı dokunulmazlığı kaybetti ve takımdan bir kişi adadan gitti. Geçtiğimiz gün belirlenen eleme adaylarının heyecan dolu bekleyişi SMS oylamaları ile sonlandı. Survivor'da kim elendi sorusu yanıt buldu. Survivor'da takım Nihat Doğan'ı belirlerken, dokunulmazlık sahibi Turabi, Damla'yı belirlemişti, performans birincisi Sema'nın belirlediği isim ise Murat oldu. Peki bu 3 aday arasında yapılan SMS oylaması nasıl sonuçlandı? Survivor 2018'den kim elendi? İşte eleme sonucu...

Bu hafta Survivor’da dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne olmuş ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kaybetmişti. Dün Survivor’da elenen isim belli oldu, halk tarafından atılan SMS oylarıyla Survivor adasına veda eden isim belirlendi…

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Bu hafta elenen Survivor adasının çok konuşulan isimlerinden Nihat Doğan oldu. Survivor macerası biten Nihat Doğan, elenmesinin ardından ilginç cümleler sarf etti. Survivor’da Nihat Doğan elendikten sonra şu açıklamayı yaptı; “Survivor'ı çok seviyorum. Herkesin tatması gereken bir duygu. Ben Survivor’ı sevdim o beni sevmedi.”

HEYECAN DOLU ELEME GECESİNDE NELER YAŞANDI?

Acun Ilıcalı: Birazdan bir kişi All Star takımından veda edecek. Birinci adaya Nihat Doğan bireysel dokunulmazlığın sahibi Turabi Damla'yı söyledi, performans birincisi Sema Murat'ı söyledi.

Murat: Hislerimle çok hareket ederim. Son günüm gibi yaşamaya çalıştım ancak negatif bir şey hissetmiyorum. Bitmemiş bir misyonum var. Beni seven ve destekleyenlere burada kalmayı hak ettiğimi göstermeye çalışacağım. Pozitifim inşallah kalırım.

Damla: Açıkçası tahminde bulunamıyorum. İçimizden ki mgider diye baktığımda çok güçlüyüz. Dünden beri tabii kötüyüm rüyalarıma girdi. Bu anı erken yaşadığımızı düşünüyorum. Keşke dokunulmazlığı kaybetmeseydik. Dünden beri rüya görüyorum psikolojim bozuldu hayırlısı tabiki. Artık söylenecek bir şey yok.

Nihat: Adada pek bir şey yapmadık. Eleme konseyi olduğu için bir sakinlik vardı. Şunu söylemek isterim. George Orwell'ın Hayvan Çiftliği kitabında hayvanlar darbe yapıp yönetime el koyuyorlar anayasa yapıyorlar ilkeleri kardeşlik oluyor. Sonra bakıyorlar domuzlar hep uyuyor. Hayvanlar itiraz ediyor siz hep uyuyorsunuz onlar da diyor anayasa var. Bakıyorlar bu domuzlar hep yatıyor. Hani biz kardeşlik ilkesi ile yapmadık mı darbeyi? Anayasayı değiştirmişler Bütün hayvanlar kardeştir ama bazıları daha da kardeştir. Biz de şimdiye kadar ilkemiz kardeşlikti bir devrim yapalım ayrıştırmayalım dedik. Maalesef bütün yarışmacılar kardeş ama bazıları daha kardeş. Ama kalırsam ayak direyeceğim. Yoluma devam etmek istiyorum.

Bu konuşmalarla başlayan eleme gecesinde elenen isim Nihat Doğan olarak belirlendi…

SURVIVOR’A 4 YENİ İSİM EKLENDİ

Acun Ilıcalı’nın Survivor 2018 sürprizleri bitmek bilmiyor. Yarışma başlayalı bir ay oldu. Bir yandan yarışmacılar eleniyor ya da sakatlık nedeniyle diskalifiye ediliyor bir yandan yeni yarışmacılar geliyor. Survivor’da hem All Star’a hem de Gönüllüler’e ikişer yarışmacı katılıyor. İşte yeni yarışmacıların isimleri: Elif Şadoğlu, Yiğit Dikmen, Batuhan Buğra Eruygun ve Mustafa Kemal Kurt.

BİRİNCİ ÖDÜL OYUNU

Alp: Ödül oyununda birlikteyiz.Yaklaşık 12 oyundur kaybettiğiniz için açsınız.Nagihan ilk gecen nasıldı?

Nagihan: İlk gecemde çok güzel dostluklar oldu. Nevin olsun, Birsen olsun, İpek olsun… Yerde yattım ama bütün omurlarım açıldı. Önemli olan moral ve motivasyon.

Nevin: Açlık diz boyu bugün ödülü kazanmaya geldik.

Nihat: Açıkçası takım arkadaşlarımıza ısrarla onu söyleyeceğim. İhaneti unutmadık. Karşıya geçer geçmez bizi tahrik eden açıklamaları konuştuk dün gece. Onurlu bir şekilde gidecek 3 adayımız da.

Damla: Bir yerde oyun kaybedecektik. Burada kimin ismi çıksa derin yara alırız. Kötü diyecek kimse yok. Gönül ister ki ben çıkmak istemezdim. Sağlık olsun. Ne olursa olsun bu takım güçlü bir şekilde devam edecek.

Alp: Bugünün kazanan takımı turuncu barakada kalacak ve yanınıza erzak vereceğiz. Kazanan takım ayçiçek yağı, bulgur ve kişi başı 2 adet patates alacak. Parkurun başından başlayığ engelleri aşıp havuzla buluşacaksınız sonra engelleri aşıp başarılı atış yapmanız gerek.