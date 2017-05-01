Survivor'da Eleme adayları kimler?

Survivor 78. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ile Gönüllüler ödül oyunu için mücadele verecekler. Öte yandan dünkü dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları da belli oldu.

TV8’in heyecan dolu yarışma programı Survivor’ın 78. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için karşı karşıya gelecekler. İki takım yağmur çamur demeden ödülü almak için canla başla mücadele verecekler.

BURÇAK ÇILDIRDI

Survivor’da ilk defa eleme potasına çıkan Burçak çıldırıyor. Anıl’ın bu olayda payı olduğunu düşünen Burçak, takım arkadaşının yürekli olmadığını belirterek onun şeytan olduğunu dile getiriyor.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Yarışmada iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Gönüllüler, 4 kişinin ismini eleme potasına çıkardı. Bu isimler Berna, Anıl, Gökhan ve Burçak olarak belirlendi.