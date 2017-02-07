Survivor’da İlhan ve Fatih arasında büyük kavga!

Survivor'da bu gece ödül oyunu heyecanı ve eleme konseyi gerilimi yaşanacak. Survivor ödül oyununu kim kazanacak sorusu merak konusu olurken, Survivor ödül oyunu sonrası İlhan ve Fatih arasında yaşanan gerilim geceye damgasını vuracak!

Survivor’da dün gece oynanan ödül ve sembol oyunun sonrası bu gece konsey heyecanı yaşanacak. Survivor’da eleme adayları kimler? Survivor’da bugün yapılacak ödül oyunu ve ardından gelecek konsey adadaki dengeleri derinden etkileyecek. İşte günün Survivor ayrıntıları…

İLHAN VE FATİH ARASINDA BÜYÜK KAVGA

İlhan Mansız ve Fatih Hürkan ödül oyunu sırasında kavgaya tutuşuyor. Araya giren diğer oyuncuların çabasının yeterli olmaması ve ikilinin kavga ederken yere düşmesi gecenin dikkat çekici ayrıntılarından olacak. Peki bu kavga sonrası İlhan ve Fatih cezalandırılacak mı? İlhan Mansız ve Fatih Hürkan diskalifiye olacak mı?



BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu gece eleme konseyi heyecanı yaşanacak. Bu haftanın eleme adayları Denisa, Erdi, Sabriye, Adem olacak.