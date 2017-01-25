Survivor'da kim elendi?

Survivor'da ilk eleme gerçekleşti. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden gönüllüler takımının gerçekleştirdiği oylama sonrası takım üyeleri tarafından belirlenen isimler, Survivor 2017'nin ilk SMS oylamasına açıldı. Halk tarafından yapılan SMS oylamasıyla gönüllüler takımından bir isim elenerek adaya veda etti. Gerçekleşen elemenin ardından üç yeni isim adaya dahil oldu. Peki, Survivor 2017'de kim elendi? İşte, dün akşam yaşananlar ve adaya dahil olan isimler hakkında detaylı bilgiler

Survivor dün akşam eleme bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Gönüllüler takımı dört isimle birden ada konseyine gitti. Erdi, Berna, Fulya ve Eser West arasında yapılan oylama sonucunda bir isim ıssız adadaki macerasını erkenden noktaladı. Ayrıca adadaki performanslarına göre adadaki en başarılı iki isim açıklandı. Peki, Survivor 2017'de ilk kim elendi? Haftanın birincileri kimler oldu? İşte Survivor eleme konseyinde yaşananlar!

Survivor 2017'de dün ilk konseyin heyecanı vardı. Gönüllüler takımı yapılan iki dokunulmazlık oyununu da kaybederek zorlu bir sürecin içerisine girdi. Dün akşam Survivor'da elenen isim belli oldu. Gönüllüler takımı arka arkaya 2 dokunulmazlık oyununu kaybedince potaya 4 aday çıkarmak zorunda kaldılar. Erdi, Berna ve Fulya potaya çıkarken, ikinci bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Ogeday, Eser West'in adını yazmıştı...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ

Survivor 2017'de adaya veda eden ilk isim belli oldu. Yaşanan heyecanlı eleme sonucunda halkın oylamalarıyla gönüllüler takımına veda eden isim Fulya Şahin oldu. Bu oylama sonucunda Erdi, Berna ve Eser gönüllüler adasına geri döndüler.

HAFTANIN BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Acun Ilıcalı Survivor 2017'nin ilk haftasında oyunlardaki başarısıyla rakiplerini geride bırakan en başarılı erkek ve en başarılı kız yarışmacıyı konseyde açıkladı. İlk haftanın birincileri erkeklerde Gönüllüler takımında yer alan Eser West olurken; kızlarda Ünlüler yarışmacısı Sema Apak ön plana çıktı. Eser ve Sema ilk hafta olduğu için bir ödül alamadı.

FULYA ŞAHİN KİMDİR?

Survivor’ın en genç isimlerinden biri olan Fulya Şahin, 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Yüksek eğitimini Trakya Üniversitesi'nde tamamladı. Survivor Gönüllüler takımına katılan Fulya Şahin, tanıtım fragmanında söylediği "Ben Fulya, adımı kazımaya geldim" cümlesiyle ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne serdi. Adaya yolculuk yapmadan önce İnstagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Fulya Şahin, "Rabbim hepimizi bu yolda muvaffak etsin.Hak, Adalet, Birlik ve Beraberliğin olduğu Güzel bir Gönüllüler Sezonu olsun. Gönüllüler Destekçilerimize Sonsuz Teşekkürler.Sizlerin desteği ile gücümüze güç katacağız İnşallah.."şeklinde düşüncelerini paylaştı.

DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Survivor 2017 ekranlara oldukça heyecanlı dakikalarla geldi. 22 Ocak akşamı oynanan ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler harika bir çıkış göstererek, gönüllülerin galibiyet serisine son verdiler ve adanın en önemli oyunu olan dokunulmazlık oyununu kazandılar. Kazanılan dokunulmazlık oyunundan sonra gönüllüler ilk kez eleme heyecanını tattı. Pazar akşamı yaşanan eleme heyecanında potaya çıkan ilk 2 isim belli oldu. Erdi ve Fulya eleme potasına giren ilk isim oldu ve sonraki dokunulmazlık oyununu beklemeye başladılar.

Dün akşam yayınlanan bölümde ise oldukça heyecanlı dakikalar yer aldı. Ünlüler takımı dokunulmazlık oyunundaki başarılarını devam ettirdiler ve 2. dokunulmazlık oyununu da kazandılar. Bu galibiyet adaya ilk veda edecek kişinin gönüllüler takımından olacağını garantiledi. Dün akşam tekrardan elemeye gönüllüler çıktı ve 2 arkadaşlarını daha eleme potasına soktular. Erdi ve Fulya'nın ardından 3. isim arkadaşlarının oylarıyla Berna Keklikler oldu. Bu karara oldukça sinirlenen Berna, arkadaşlarının ihaneti yüzünden gözyaşlarına hakim olamadı ve adeta ateş püskürdü. Kişisel dokunulmazlık oyununu kazanan Ogeday ise 4. ismi belirleyen kişi oldu ve taktiksel bir hamle yaptığını söyleyerek eleme potasına Eser West'i soktu. Bu akşam yaşanacak olan eleme heyecanıyla birlikte adaya veda eden ilk isim belli olacak.

ÜNLÜLERDE GERİLİM, GÖNÜLLÜLERDE ACI VARDI

Survivor 2017'nin dün akşam yayınlanan bölümü, ödül oyunu için yarışacak isimlerin belirleneceği sırada ortaya çıkan gerilimle sarsıldı. Oyuncu seçiminde İlhan Mansız ile Çılgın Sedat arasında çıkan gerilim, ünlüler takımında kısasüreli gerilime neden oldu. Sinirlerin gerildiği olayda, İlhan Mansız ve Çılgın Sedat burun buruna geldi. Bu durum, ünlüler takımının diğer yarışmacılarının araya girmesiyle kısa sürede tatlıya bağlandı.

Gönüllüler takımında ise talihsizlikler adeta birbirini kovaladı. Takımın en etkili isimlerinden Volkan Çetinkaya, yarış esnasında başını sert bir cisime çarptı. Çarpmanın etkisiyle başında kanama oluşan Volkan, doktorlar tarafından denetim altına alındı. Yapılan pansumanın ardından yarış kaldığı yerden devam etti. Takım içerisindeki bir diğer sakatlık ise Tuğçe Melis Demir'i vurdu. Yarışı tamamladıktan sonra kolundaki acıyı fark eden Tuğçe, doktor müdahalesine ihtiyaç duydu.

POTAYA KİMLER KALDI, ELEME NE ZAMAN?

22 Ocak bölümünde İlk dokunulmazlık oyununda mağlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girdi. İkinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. İkinci dokunulmazlığı alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çıkarken; 4. ismi Ogeday belirledi. Çoğunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. İkinci dokunulmazlığın sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasına kaldı. Survivor'ın ilk elemesi yarın akşam yapılacak, bu dört isimden biri ıssız ada defterini erkenden kapatmış olacak.

İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER YAŞANDI?

Survivor 2017 ilk dokunulmazlık oyunun galibi Ünlüler oldu. Her iki ödülü de kaptırarak hayal kırıklığı yaşayan Ünlüler büyük bir başarı gösterdi. Gönüllüler eleme konsey öncesinde bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Denge ve güce bağlı olan bireysel dokunulmazlık oyunun galibi ise Volkan oldu. Survivor Gönüllüler adasında 1 hafta daha kalmayı garantileyen Volkan, eleme potasına kalacak ilk ismi belirledi. Gönüllüler takımında oy çokluğu ile Erdi eleme potasının ilk adayı olurken, Volkan, Fulya'nın ismini söyledi. Bu esnada Fulya ile Volkan eteklerindeki tüm taşları ufak bir serzenişle ortaya döktü. Böylelikle eleme potasına giren iki aday belirlenmiş oldu.

SURVİVOR'A YENİ İSİMLER

Eleme oylamasından önce yeni sezondaki değişikliklere değinen Acun Ilıcalı, Survivor 2017’ye yeni yarışmacıların katılacağını açıkladı ve dört ismi konseye davet etti. Dört isimden üçünün Survivor yeni yarışmacısı olacağını söyleyen Acun Ilıcalı, yeni 3 yarışmacının sms oylamasıyla belirleneceğini söyledi. Anıl, Fatih Hürkan, Oğulcan ve Sadin Bakır, Survivor 2017 yarışmacıları arasına dahil olabilmek için SMS oylamasına katıldı. Sms oylamasının sonuçları belli oldu. Sadin ve Anıl gönüllüler takımına dahil olurken Fatih Hürkan ise ünlüler takımına dahil oldu.

Survivor Gönüllüler Takımı:

Göz6 evinin şampiyonlarının da yer aldığı Gönüllüler Takımı kadrosunda; 'Gökhan Gözükan, Fulya Şahin, Ogeday Girişken, Denisa, Elif Şadoğlu, Eser West, Burçak Tuncer, Tuğçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya, Yiğit İzik, Göz6 şampiyonları Berna Keklikler ve Erdi Ünver bulunuyor. Son olarak gönüllüler takımına halkın oylarıyla Sadin ve Anıl Karakurt dahil oldu.

Survivor Ünlüler Takımı:

Survivor 2017 Ünlüler Takımı'nda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Survivor Ünlüler Takımı'nda; 'İhan Mansız, Adem Kılıççı, Serhat Akın, Berna Öztürk, Sedat Kapurtu, Furkan Kızılay, Seda Demir, Tarık Mengüç, Sema Apak, Pınar Saka, Şahika Ercümen, Sabriye Şengül ve son olarak Fatih halkın oylamasıyla Fatih dahil oldu.