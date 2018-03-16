Survivor'da korku dolu anlar!

Gönüllüler takımından Funda boğulma tehlikesi atlattı yürekler ağza geldi.

Survivor 25. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Survivor yeni bölümde Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyununa çıkacaklar.



YARIŞMACILAR AĞLIYOR



Survivor'ın cuma akşamı ekranlara gelecek bölümünde iki takımdan birisi ailesiyle iletişime geçecek. Bu haberi duyan yarışmacılar gözyaşlarına boğluyor. Özellikle kadın yarışmacıların daha da duygulandığı bu anlarda Nagihan ise özel durumundan dolayı daha fazla hüzünleniyor.



YENİ BÖLÜMDE BOĞULMA TEHLİKESİ



Zorlu iletişim oyununda Gönüllüler takımından Funda sudan çıkmakta zorlanıyor ve boğulma tehlikesi yaşıyor. Bu gelişmenin ardından tüm ekip seferber oluyor ve korku dolu anlar yaşanıyor.

FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?



Funda Alkayış 30 yaşında. Mersin’li. Dövüş sporlarıyla uğraşıyor. 27 kez Türkiye şampiyonu olmuş. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları var. Dünya’nın en büyük organizasyonlarından birinde tek Türk bayan dövüşçü. WBS Avrupa ve Dünya şampiyonluk kemerine sahip. Adıyaman’da beden eğitimi öğretmeni. Funda Alkayış 1.62 boyunda ve 30 yaşında...