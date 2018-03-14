Survivor'da tarihe geçti! Geldiği günden beri...

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından Survivor'da gönüllüler takımında mücadele eden İpek Yaşar, birebir oyunlarda henüz galibiyet yüzü göremedi.

Survivor 2018 oyunları heyecan içinde takip ediliyor. Survivor'a sonradan katılan ve üç haftadır yarışan İpek Yaşar hiç birebir oyun kazanamadı.



SON SIRADA YER ALIYOR

Survivor performans tablosunun lideri ise Turabi oldu. Turabi'yi Ümit Karan ve Adem takip ediyor. Sıralamanın sonunda ise hiç galibiyeti olmayan İpek Yaşar yer alıyor.

7 OYUNDAN HİÇBİRİNİ KAZANAMADI

Güçlü fiziğine rağmen etkisiz performansı ile dikkat çeken İpek Yaşar, 7 tane birebir oyuna çıkmasına rağmen hiçbirini kazanamadı.



ACUN DA UMUTLUYDU

Acun Ilıcalı da İpek Yaşar'la ilgili olumlu yorumlarda bulunmuş ve başarılı olacağına inancının tam olduğunu belirtmişti.