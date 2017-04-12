Survivor'da Volkan ve Gökhan arasında kavga

Survivor 2017'nin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde gönüllüler takımı arasında tansiyon yükseliyor...

Survivor 2017'de birleşme haftasında gönüllüler takımı, Üst üstte dokunulmazlık oyununu kaybetmiş ve aralarından 2 ismi eleme adayı göstermek durumunda kalmıştı. Konseyde yapılan oylamada, Gökhan ve Berna ismi en çok yazılarak eleme potasına giren isimler olmuştu.



Survivor'ın yeni bölümünde gönüllüler takımından Volkan ve Gökhan arasında kavga çıkıyor. Tanıtım videosunda ikiliyi arkadaşlarının zor ayırdığı görülüyor.



İşte Survivor yeni bölüm tanıtım videosu;



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