Susuzluk beyninizi de etkiliyor

Yaz mevsimiyle birlikte gittikçe artan sıcaklar, tüm bedeni etkilediği gibi beyin sağlığını da önemli ölçüde etkileyebildiğini belirten uzmanlar, özellikle aşırı sıcaklarda gereken önemler alınmadığı takdirde, beyin kanaması gibi ciddi hastalıkların riski de artabildiğini bildirdi. Hisar Intercontinental Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kadir Tahta, yaz aylarında beyin sağlığını korumak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

Güneş altında nemli ortamlarda hissedilen sıcaklığın artışına bağlı olarak vücut sıcaklığı artmakta, sıcaklık artışının beyin bölümünde ilk etkisi kan akımının artışı olarak görüldüğünü söyleyen Dr. Tahta, “Kan akımı artışı beynin koruyucu mekanizmalarından olan regülatör devreye girerek belirli limitte kalmasını sağlamaktadır. Kronik olan diyabet, hipertansiyon, böbrek gibi hastalıklar ile bu regülasyon mekanizması devreden çıkmakta ve beyin kan akımı yüksek seviyelere çıkmakta, devam ederse beyin ödemine hatta mikro kanamalara sebebiyet verebilmektedir. Beyin ana hücrelerinin beslenme, enerji devreleri engellenmekte bunun sonucunda unutkanlık, dikkat azlığı, duyarsızlık gibi belirtiler öncelik almaktadır” dedi.

KOLDA VE BACAKTA UYUŞMA VARSA…

Güneş çarpması denilen tablo ileri seviyeye ulaşırsa ölüm dahi görülebildiğini altını çizen Prof. Dr. Kadir Tahta, “Uzun dönem güneşe maruz kişilerde beyincik hücreleri etkilenerek kalıcı titremelere sebep olabilmektedir. Eğer kişide doğuştan beyinde anevrizma, anormal damar yumağı mevcutsa bu yapıların kanamasını kolaylaştırabilmektedir. Damar sertliği olan kişilerde kılcal damarların yırtılarak kanaması sonucunda da beyin kanamaları gelişebilmekte kontrole alınabilmesi güçleşmektedir. 60 yaş üzeri kan sulandırıcı kullanan kişilerde oluşan beyin kanamaları daha ağır komplikasyon getirebilmektedir. Ayrıca migren hastalarında baş ağrısını tetikleyebilmektedir. Kanama dışında kan pıhtılaşma faktörlerinde değişiklik meydana gelmektedir. Öncelikle beynin mikro damarlarında tıkanma ile nadir de olsa değişik seviyede ve sürede gelişen felçler görülebilmektedir. Kısa süreli kolda bacakta oluşan uyuşmalar tekrar ediyorsa önemlidir. Uzun süreli güneşte kalmış kişide uykusuzluk, unutkanlık, dikkat azlığı gelişirse mutlaka doktora başvurmalıdır. Tanıda beyin kanaması yönünden öncelikle beyin tomografisi tercih edilmeli, gerekirse beyin manyetik rezonans incelemesi ile ayrıntılı tetkik yapılmalıdır. Bu bulguları gösteren kişiler gözlem altında tutulmalı, damardan sıvı ve mineral desteklenmesi yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

AŞIRI SICAKLARDA ALMANIZ GEREKEN 5 ÖNLEM

Dr. Tahta aşırı sıcaklarda alınması gereken önlemleri de şöyle sıraladı;

*Kişiler sıcaklığın çok yüksek olduğu saatlerde çalışmaları gerekiyor ise süre ayarlaması yapılmalı, baş bölgesi özellikle korunmalıdır.

*Kaybedilen tuz mineral ve sıvılar yerine konulmalıdır. Özellikle kilo ve yaşa bağımlı olarak sıvı alımı 1500-2000 ml altına düşmemelidir.

*Yaşlı, tansiyon yüksekliği, böbrek, şeker hastası olanların ve çocukların sıcaklığın yüksek olduğu saatlerde kapalı alanlar tercih edilmelidir.

*Beslenmede ayran, yumurta ve bal alımı öncelikli olarak hafif yemekler tercih edilmelidir.

*Yeşil alanlar koruyucu bölgelerdir. Bu nedenle yeşil alanlarda bulunmak tercih sebebi olmalıdır.