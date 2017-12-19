Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı!
19/12/2017
HK
Yemen topraklarından atılan balistik füzenin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi. Konuya ilişkin açıklama Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanlığı tarafından yapıldı
Yemen topraklarından atılan balistik füzenin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad semalarında hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.
Konuya ilişkin açıklama Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanlığı tarafından yapıldı.
Suudi Arabistan'ın resmi televizyonunda yayımlanan açıklamaya göre, Yemen topraklarından Husilerce başkent Riyad'a balistik füze atıldı. Açıklamada, füzenin Riyad'ın güney kesimlerinde iken hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı.
"HUSİLER RİYAD'A DOĞRU FÜZE FIRLATTI"
Yemen merkezli Şii örgüt Husiler, Riyad'a doğru balistik füze attıklarını duyurdu. Husiler, Riyad'a füze attıklarını Twitter üzerinden duyurdu. Husilerin sözcüsü Muhammed Abülselam, Volcano 2-H tipi balistik füzenin Riyad'daki El Yamama Kraliyet Sarayı'nı hedef aldığını yazdı.
Husilerin Yemen'de yayın yapan El Masira televizyon kanalındaysa, füzenin El Yamama sarayında toplantı halinde olan üst düzey yetkilileri hedef aldığı ifade edildi. (BBC Türkçe)
FÜZE RİYAD KENTİ ÜZERİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Suudi Arabistan, Yemen'den fırlatılan bir füzeyi Riyad kenti üzerinde etkisiz hale getirdi.
Sosyal medyada füze olduğu iddia edilen bir cismin yer aldığı fotoğraf paylaşıldı.