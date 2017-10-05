Suudi Arabistan'da 22 gözaltı

22 kişi Suudi Arabistan’da sosyal medya aracılığıyla kamu düzenini bozmaya çalışmakla suçlanarak gözaltına alındı. Aralarında bir Katar vatandaşı da bulunuyor.

Suudi haber Ajansı’nın haberine göre, ülkede biri Katar vatandaşı 22 kişi, sosyal medya aracılığıyla video yayımlayarak kamu düzenini bozmaya çalışmakla suçlanarak gözaltına alındı.

Yetkililerin, gözaltına alınanların amacını ve bağlantılarını araştırdığı da haberde belirtildi. Reuters’a konuşan bir Suudi yetkili, gözaltına alınanların Müslüman Kardeşler gibi ülke dışında kurulan örgütlerle bağlantılı olmak ve casusluk yapmakla itham edildiğini söyledi. Riyad, Müslüman Kardeşler’i terör örgütü olarak görüyor.

Suudi arabistan, son dönemde ülkedeki muhaliflere yönelik operasyonlarını hızlandırdı. Eylül ayında aralarında toplumu geniş ölçekte etkileyenlerin de bulunduğu 20 din âlimi tutuklandı.

Diğer yandan da artık kadınların ülkede yasal olarak araba kullanmasına izin verildi.