Tabelaya çarptı, tarlaya uçtu!
21/07/2017
Ahmet İKİDERELİ-YENİBAKIŞ
Girne -Lefkoşa Anayolu 8-9 km'leri arasında dün saat 16.00 sularında meydana gelen kazada, Yusuf Yiğit (56), yönetimindeki HT 486 plakalı van araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Boğazköy kavşağına yaklaştığı an direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra yolun solundan tarlaya girip durabildi.
Hastaneye kaldırıldı
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedasinin ardından müşahede altında alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.