Tacizci baba tutuklandı

Öz kızına cinsel saldırı ve cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan zanlı A.V.İ bugün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Meselenin tahkikat sorumlusu Kader Çamlıbelli, 22 Şubat’ta öz kızı olan Girne’de sakin G.İ’ye cinsel saldırıda bulunan zanlı A.V.İ’nin, dün ise telefonla arayarak, “cinsel içerikli konuşmalar yaptığı, Kıbrıs’a gelip, sevgili olmak istediği ile ilgili söylemlerde bulunduğunu anlattı.

Tahkikat sorumlusu, zanlının alınan şikayet üzerine, dün ülkeye giriş yaparken, Ercan Havalimanında tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Tahkikat sorumlusu, zanlının kullanımındaki kiralık araçta ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda 4 adet 100 miligramlık viagra hap,1 şişe green temptation marka kadına yönelik cinsel isteği artırıcı ilaç ve 1 adet açılmış vaziyette üzerine cinsel isteği arttırıcı ilaç döküldüğü düşünülen bitter çilolata tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Aynı gün zanlının cep telefonunda ilk safhada yapılan incelemede, zanlının yakın zamanda google’a, baba kız arasında cinsel ilişki , babanın kıza tecavüzü konulu 6 arama yaptığının tespit edildiğini ifade eden tahkikat sorumlusu, bunun da zanlının psikolojisinin ne durumda olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Tahkikat sorumlusu , tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk talep etti.

Girne Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu da zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi.

KAYNAK: BRT HABER