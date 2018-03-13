Taçoy: 'Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığına olan güveni yitirdik'

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanlığı bütçesi konusunda yaptığı konuşmada, Anayasa’da görevleri belirlenmiş olmasına rağmen Cumhurbaşkanı’nın iç siyaset ve politikaya oldukça müdahil duruma gelebildiğini ifade ederek, Anayasa içinde Cumhurbaşkanı’na verilen yetkilerin tartışılması veya başkanlık sisteminin tartışılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinde içişlerine karışmaması isteniyorsa, bunların düzeltilmesi için kürsülerden açık yüreklilikle konuşmak gerektiğini belirten Taçoy, Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığına olan güvenlerini yitirdiklerini dile getirdi.

Mont Pelerin’de haritayı, Crans-Montana’da garantiler konusunu cebine koyan Rum tarafının şimdi nereden başlayacağını çok iyi bildiğini kaydeden Taçoy, eğer yeniden bir müzakere süreci başlayacaksa, parlamentonun “garantörlük bizim olmazsa olmazımızdır” diye bir karar üretmesi arzusunda olduklarını ifade etti.

Ortaya çıkacak anlaşma parlamentodan geçecekse çerçevesinin de parlamento tarafından çizilmesi gerektiğine dikkat çeken

Taçoy, halka verilecek mesajın bir birlik bütünlük içinde olabilmesi gerektiğini vurguladı.

Lefke -Aplıç ve Derinya kapısı konusuna değinen Taçoy, bir kapının şimdi açılması, bir kapının ise daha sonra açılması veya tek taraflı açılması gibi bir durumun söz konusu olamayacağını kaydetti.

İki kapı eş zamanlı açılacak diye söz verildiyse, bunun bu şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Taçoy, bu kapılara verilecek personel konusunda da bir çalışma olmadığına dikkat çekti.

Gaz konusunu da bir yere bağlamak gerektiğini vurgulayan Taçoy, hidrokarbon konusundaki hassasiyetin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs’ın 6 sandalyesi bulunduğunu, bu sandalyelerin 2’sinin de Kıbrıs Türklerine ait olduğunun söylendiğini belirten Taçoy, Avrupa Parlamentosu’ndan bu iki koltuğu kimin temsil ettiğinin açıklamasını istediklerini dile getirdi.

AB’nin bugün Kıbrıslı Türklerden gittikçe uzaklaştığını ve Kıbrıslı Türklerle ilişkilerinin gittikçe azaldığının gözle görünür olduğunu vurgulayan Taçoy, bunun, orada bulunan 6 sandalyenin sahiplerinin yaptığı lobicilikle alakalı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı bütçesinde Maronit köyünün gelişimi için oldukça yüklü bir miktar olduğunu ifade eden Taçoy, bir köye bu kadar yatırım yapılacaksa, bu bir iyi niyet göstergesi veya güven arttırıcı önlemler çerçevesinde atılacak bir adımsa, bunun da bu parlamento tarafından bilinmesi gerektiğini kaydetti.

Devlet için alınan kararların parlamentonun bilgisine getirilmesi gerektiğini vurgulayan Hasan Taçoy, bu konuların milletvekillerine harfiyen anlatılmasını istedi.

Örtülü ödenek konusuna da değinen Taçoy, bu paranın sadece hane halkına gitmediğini, görüşmecilere yapılan harcamalar için de kalemler bulunduğunu belirtti.

Taçoy, bu gibi kalemler için izahat verilmesi gerekmediğini, ancak bunun için daha farklı düzenlemeler yapılabileceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı’nın yapacağı iç ve dış faaliyetlerde takipçi olacaklarını söyledi.

Çevre projesinin neticesinin ne olduğunu soran Taçoy, bu konuda araştırma yapacaklarını belirtti.