Taçoy: İki yanlış bir doğru etmez

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin her olumsuzluktan sonra Kıbrıs Türkü’nü daha da sıkıştırmak amacı ile çeşitli kararlar ürettiğini savundu.

Hasan Taçoy, “Crans-Montana’da ilk görüşmenin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Enosis Plebisiti anma kararı almıştı. Sonrasında Kıbrıs Türkü’nün ekonomik olarak ilerlemesini engellemek için turizme ve ekonomiye darbe vuracak olan bu uygulamayı başlatması aslında bilinen cevabı vermiştir ve cevabı bilinen “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi elinde bulundurduğu gücü paylaşmak istiyor mu?” sorusunu bir kez daha sorma ihtiyacı hissettirmiştir. Cevap nettir. Kesinlikle paylaşmak istemiyor” diye konuştu.

Taçoy, “Akılcı politikalarla yola devam etmemiz gerekir. Bunun için de Meclis’in çalıştırılması gerekir. Maalesef böyle bir fırsat yok. Eğer bu görüşmeleri Cumhurbaşkanı götürüyorsa ve bu ülkede parlamenter sistem varsa parlamentonun tüm konulardan haberdar olmalı, üretilecek tüm politikalarda hem fikir olunmalıdır”