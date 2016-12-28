HABER KIBRIS

Taçoy: Mecliste ajan mı var?

28/12/2016

Taçoy: Mecliste ajan mı var?
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Bağımsız Milletvekili ve eski Bakan Hasan Taçoy Ada TV'de Erçin Şahmaran'ın hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu.

Taçoy, programda kendisinin UBP'li olduğunu ve seçimlerde aday adayı olacağını söyledi.

Taçoy; 'Ben UBP'liyim aday adayı olacağım, kararı üyeler verecek' dedi.  

İŞTE TAÇOY'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

Bağımsız Hasan Taçoy " Serdar bey tepkisel bir duruş gösterdi. Konunun Ankara'ya birinin aktardığını söyledi. Tüm vekiller zan altında. Bu kimse açıklamalı. Mecliste ajan mı var?"

Bağımsız milletvekili Hasan Taçoy " 2017 yılı seçim yılı olacak. Erken seçim var gibi. Temmuz' a kadar dayanılırsa iyi"

Hasan Taçoy " Ben UBP'liyim aday adayı olacağım kararı üyeler verecek"

Hasan Taçoy " UBP ve DP popülist yaklaşımlardan uzaklaşmalı"

Hasan Taçoy " Ben de dahil tüm vekiller erken seçimi tercih etmiyoruz. Çünkü yeni bir sistem denenecek"

Hasan Taçoy " CAS çalışanlarının yanındayım ama şirketler sendikalı çalışan istemiyor"

Hasan Taçoy " Plaka olayınına karşıyım "



TAGS: hasan taçoy, ubp
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