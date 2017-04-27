Taçoy’dan, Yiğit Bulut'a şiirli tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yiğit Bulut, devlet televizyonu TRT’de “masraflarını biz ödüyoruz” diyerek KKTC’nin iptal edilip Kuzey’in Türkiye’nin vilayeti olması gerektiğini söylemesi büyük tepki topladı

Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, tepkisini farklı bir şekilde belli etti. Taçoy, sosyal medyada yazdığı bir şiir ile Yiğit Bulut’a tepkisini dile getirdi. Bu paylaşım vatandaşlar tarafından beğeni topladı.

İşte Taçoy’un şiiri:

Yiğit sen ne yiğitmişsin,

Yıllarca İngilizin boyunduruğuna girmeden,

Rumun zulmünden korkmadan,

Yaşam sürdü Yiğit Kıbrıs Türkü,

Eğilmedi bükülmedi,

Hep inandı,

Serhat boyu bekçiliği yaptı,

Yiğit Kıbrıs Türkü,

Türkiye'ye güvendi,

Egedeki hüzün Akdenizde yaşanmasın diye,

Mücadeleyi hak ve özgürlük için yaptı,

Yiğit Kıbrıs Türkü,

Dünyaya duyurmak için eşitliğini,

Haykırdı dünyaya,

Kurdu İkinci Türk Cumhuriyeti'ni,

Kurdu KKTC'yi,

Yiğit Kıbrıs Türkü.