Taekwondoda Girne lider

Taekwondo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Teakwondo Lig karşılaşmaları önceki akşam yapıldı. Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen altıncı hafta müsabakalarında 10 takım mücadele etti.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerini federasyon Başkanı E.Z.Gökbilen, federasyon, bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönetti.

Alınan sonuçlar:

TOL – 2 GİR.BÖLGE – 3

DTB -3 LEF. TİK – 0

MAG. TİK – 0 GİRNE TKD İht – 5

GÜZ. TİK – 0 GHE – 3

LFKŞ. Bölge – 3 MAG. BÖL – 0

Takım sıralaması

1. Girne Taekwondo Judo Karate İhtisas Kulübü 43 puan

2. Lefkoşa Taekwondo Karate Judo İhtisas Kulübü 25 puan

3. Girne Bölge Takımı 25 Puan

4. Doğan Türk Birliği 23 puan

5. TOL Türk ocağı limasol 22 puan

6. GHE Girne Halk evi 21 Puan

7. Lefkoşa Bölge Takımı 18 puan

8. Mağosa TKD İhtisas kulübü 2 puan

9. Güzelyurt TKD İhtisas kulübü 2 puan

10. Lefke TKD İhtisas Kulübü 2 puan