Tahiroğlu: Sektördeki denetimsizlik haksız rekabete neden oluyor

Selba Homes Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Ata Tahiroğlu inşaat sektöründeki sorunları anlattı

HK Ajans

Bu hafta yine inşaat sektöründeyiz. Yap-sat sektöründe farklı tasarımlarıyla göz dolduran binalar inşa eden Selba Homes Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Ata Tahiroğlu, zirveye çıkışının hikayesini bizimle paylaştı. Ata Tahiroğlu, Sağlık İdaresi Bölümünden mezun olduktan sonra Lefkoşa Devlet Hastanesinde bir süre İdare Amirliği yaptıktan sonra İngiltere’ye yerleşti. Uzun yıllar İngiltere’de restoran işletmeciliği yapmasının ardından adaya dönen Tahiroğlu, burada bir şirkette on yıl üst düzey yönetici olarak çalıştıktan sonra inşaat sektörüne girdi. Kendi şirketini kuran ve İnşaat alanında faaliyetlerde bulunan Ata Tahiroğlu,“Yapımızda Güven Var” sloganı ile en iyisini yapmayı hedefliyor. Bunun için de iş takibi ve denetime önem veriyor. Binalarını Türk koçanlı arsalar üzerine yapan Selba Homes Yönetim Kurulu Başkanı Tahiroğlu, başkent Lefkoşa’da dikey büyümeye izin verilmemesinden dolayı artık arazi sıkıntısı yaşanmakta olduğuna dikkat çekti. Ata Tahiroğlu, Lefkoşa’da bir an önce yeni bölgelerin imara açılması gerektiğine vurgu yaptı. Yeni bölgelerin imara açılmaması nedeni ile arsa fiyatlarının gereğinden fazla yükseldiğine işaret eden Tahiroğlu, batıda Yılmazköy, doğuda ise Haspolat’a doğru yeni bölgelerin imara açılmasının kaçınılmaz olduğunun altını çizdi.

Kurumsallaşma yolunda hızlı adımlar atan Selba Homes’un yeni merkez binasında yaptığımız sohbetimizde bizimle yeni projelerini de paylaşan Tahiroğlu, yakın bir zamanda Lefkoşa dışında merkezi alanlarda toplu konut yapımına başlayacaklarını söyledi. İşte detaylar...

“Lefkoşa’nın her yerinde varız”

SORU: Bugünlere nasıl geldiğinizi ve sektöre girişinizin nasıl olduğunu bizimle paylaşır mısınız?

TAHİROĞLU: Öncelikle bu günlere kolay gelmedik. Benim her zaman çalışma sistemimiz konusunda söylediğim bir şey vardır. Kaliteden taviz vermeyiz. Bunun için de yaptığımız işlerde “Takip, takip, takip! Kontrol, kontrol, kontrol! derim. Rahmetli abim Prof.Mehmet Tahiroğlu’nun bize en büyük vasiyeti, “en büyük kredimiz dürüstlüğümüzdür” oldu. Biz de bunu harfiyen uygulamaya çalışıyoruz. İnşaat sektöründeki tecrübelerim neticesinde Selba Homes 13 yıl önce aile şirketi olarak kurulmuştur. İnşaat sektöründe sağlam adımlarla yürüyen bir şirketiz. Yeni merkez binamız ile kurumsallaşmaya doğru adım atmış bulunmaktayız. Şirkette tüm kararları ortak alırız.“Lefkoşa’nın her yerinde” sloganı ile yeni bir ekiple yola çıktık. Ekibin gençlerden oluşması da benim gurur kaynağımdır. Modern binalar yapıyor, sürekli gelişen teknolojileri ve fuarları takip ederek kendimizi profesyonel anlamda geliştiriyoruz. Selba Homes’un en önemli prensipleri, dürüstlük, zamanında teslim ve müşteri memnuniyetidir. Biz piyasaya bu sloganlarla girdik. Her kesimin bütçesine göre yelpazemizi genişletmiş bulunmaktayız. 2+1, 3+1 apartman daireleri ve villalar inşa ederek hizmet vermekteyiz.

Lefkoşa’da dikey büyümeye izin verilmeli

SORU: Sadece Lefkoşa’da mı konut yapıyorsunuz?

TAHİROĞLU: Selba Homes’un en büyük özelliklerinden birisi sadece Türk koçanlı arsalar üzerine bina yapmasıdır. Piyasada özellikle Lefkoşa’da geçmişteki yanlış devlet politikasından dolayı başkentte dikey büyüme yerine, yatay büyümeye yönlendirilmiş bir yapı söz konusu. Ancak, Girne’de bunun aksini yapıyorlar. Turistlik şehre on katlı binalar yapılıyor. Ben buna kesinlikle karşıyım. Dünyanın her yerinde merkezlerde, dikey büyüme oluyor. Lefkoşa’da arazi kıtlığı var, bu kıtlıktan dolayı da arsalar yüksek fiyattan satılıyor. Yukarı doğru büyümeye fırsat verilse, aynı arsaya on kat çıkıp, 20-30 daire yapabileceğiz. Fakat şu anda 9 dairede kalıyoruz. Bu da bizim maliyetlerimize yansıdığı için doğal olarak müşteriye de yansıyor. Girne yerine Başkentte dikey büyüme olması en doğrusu olur diye düşünüyorum. Çünkü Girne sahil kasabası ve dikey binalar doğal manzarayı kapatıyor. Bizim de bir süre sonra kendi bölgem olan, Minareliköy ve Demirhan’a yatırım yapma planımız var. Ekonomik 2+1 apartmanlar yapacağız o bölgelere.

Yeni bölgeler imara açılmalı

SORU: Sektörün sorunları nelerdir sizce?

TAHİROĞLU: Sektörün sorunları çok. İlk önce başta da söylediğimiz gibi, arsa bulamıyoruz, arazi bulamıyoruz. İmara açılması gereken bölgeler imara açılmadığı için arazi kıtlığı var. Bana sorarsanız Yenikent’ten sonra Yılmazköy’e kadar olan bölge imara açılmalıdır. Ayrıca Lefkoşa, Hamitköy’den sonra Haspolat’a kadar olan bölge de imara kapalıdır, o bölge de imara açılmalıdır. Hamitköy’ün üzeri imara açılmalıdır. Sektörün sorunları arasında alt yapıdaki eksiklikler var. Tapu Dairesi’nde ise eskiye göre bir iyileşme var. Belediye ile şirket olarak iyi bir diyaloğumuz var. Benim esas sıkıntım devletin kontrolsüzlüğü. Özellikle de kaçak müteahhitler. Çünkü bu haksız rekabete neden oluyor. Özellikle, biz her inşaat için Çalışma Dairesi’ne risk raporu hazırlarız. Ancak çoğu işletme bunu yapmıyor çünkü bu işletmeler için ek maliyettir. Denetimsizlik çok, herkes kendini müteahhit ilan ediyor. İnşaat sektöründe denetimsizlik resmen kendini gösteriyor. Çalışma Bakanlığı, İnşaat Encümeni, Müteahhitler Birliği, belediyeler tümü bir ekip olarak koordineli çalışıp kontrollerini yapmalıdırlar.

Ortadoğu’dan çok talep var

SORU: Ülke ekonomisi sektörü nasıl etkiliyor. Konut alımları ekonomik koşullardan ne oranda etkileniyor?

TAHİROĞLU: Bizim sattığımız konutlar özellikle Ortadoğu’dan gelen Kuzey Irak, Suriye’den kaçanlar tarafından oldukça fazla oranda talep görüyor. Bakanlar Kurulu kararı ile yabancılara konut satabiliyoruz. Türkiye’den gelenler tarafından da talepler var. Ancak, İngiltere pazarı azalmış durumda. Bence bunu yeniden canlandırmak gerekir.

Maaşınız ne ise o cinsten borçlanın

SORU: Mortgage diye bir sistem var ev kredileri için. Bu sistem konusundaki görüşünüz nedir?

TAHİROĞLU: Bizim ülkemizde bankalar daha fazla ticaridirler. Türk Lirası sürekli hareketli. Bize gelen müşterilerimize kredi alacaklarında ilk tavsiyemiz maaşları ne ise, o cinsten borçlanmalarıdır. Çünkü Türk Lirası döviz karşısında değer kaybediyor. Tabii döviz faiz oranları daha düşük ancak, uzun vadede Türk Lirası daha kazançlıdır.

Herkes kendi bildiği alanda ilerlesin

SORU: Selba Homes’un farkı nedir?

TAHİROĞLU: Selba Homes’u benzerlerinden farklı kılan temel özelliklerinden biri, projelerinde inşaat ve malzeme kalitesi kadar çevresel ve sosyal unsurlara da son derece önem vermesi ve özenli yaklaşmasıdır. Öte yandan ‘yapımızda güven var’ ilkesiyle müşterilerimizin bir an önce evlerine yerleşmelerini sağlamak için projelerini süratle ve zamanında bitirmek vazgeçilmez ilkelerimiz arasındadır. Şeffaflık ve dürüstlük müşterilerimizin bize duydukları güveni doğuran en temel özelliklerimizdir. Tüm iş ve hizmetlerimizde bunu korumak gerektiğinin bilincindeyiz. Selba Homes, kalite ve müşteri memnuniyeti esaslı bir ticaret ve hizmet anlayışını benimsemiştir. Bu anlayış, kaliteyi sadece inşaat yapımında değil, satış süreci ve satış sonrası hizmet süreçlerini de içine alan bütün kurumsal boyutlarda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

KKTC’de inşaat sektöründe isim yapmış firmalarla çalışmaktayız. Özellikle inşaat başlangıç ve bitiş süreçleri arasında vizyon sahibi genç arkadaşlarla çalışmaktayız.

Çevre dostu bir firmayız

SORU: Şirketinizin bugüne kadar yaptığı işlerden biraz söz edebilir miyiz?

TAHİROĞLU: Kendi kendimin rakibiyim. Her yaptığım proje, bir öncekinden çok daha iyi olmalı. İlk başladığımız yıllarda bir yılda iki apartman yapıyorduk fakat son 3-4 yıldır yatırımlarımızı artırdık. Yaptığım ilk apartmanımda dahi, sıvı ve ısı izolasyonu vardı. Tüm apartmanlarımızda köpük vardır ve % 75 ısıyı kesiyor. Apartmanlarımızda bu yüzden de ilk satılan katlarımız üst katlar oluyor. Villalarda mantolama yöntemi uyguluyoruz. Kısacası, çevre dostu bir firmayız. Kanalizasyon olmayan bölgelerde bir değil, 2-3 kuyu koyuyoruz ve özellikle büyük sitelerimizde yeşil alan olmasına büyük önem göstermekteyiz. Sektörde iyi bir noktada olduğumuza inanmaktayım. Bizim için müşteri memnuniyeti önde gelmektedir. Her zaman farklı mimarlarla çalışırız, çünkü tasarımın farklı olmasını isteriz kendimizi geliştirmek için.Şirket olarak hedeflerimizden bir tanesi de projelerimizi planda satmak ve böylelikle ‘yap-sat‘ yerine ‚ sat-yap anlayışını şirketimize getirmek. Bu arada ödüllü 1 tane de binamız bulunmaktadır. Lefkoşa Dereboyu bölgesinde Selba Quartz Apartmanımız North Cyprus Property Awards tarafından “The Best Apartment” ödülüne layık görülmüştür.

Referans alın

SORU: Son olarak kamuoyuna mesajınızı alalım.

TAHİROĞLU: Halka mesajım, özellikle ev alırken inşaat firması hakkında Müteahhitler Birliği’nden referans almalarıdır ve büyük firmaları tercih etmeleridir. Kaçak müteahhitlere fırsat verilmemelidir.