Tahta oturakta milyonluk ayak

Ülkemize önceki gelen Dünyaca ünlü Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Eboue, dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra KTFF’de imza atarak resmen Türk Ocağı futbolcusu oldu.

2011-2012 sezonunda Galatasaray’ın, Arsenal’den 3.500.000 Euro bonservis ücretiyle 4 yıllığına kadrosuna kattığı ve Galatasaray’da yıllık 2.500.000 Euro sabit ücret yanında 10.000 Euro maç başı ücret kazanan Eboue, Türk Ocağı ile ilk idmanına dün çıktı.

Girne Pia Bella Sahası’nda dün yapılan idman öncesinde “Milyon Euroluk” futbolcu, tahta oturak üzerinde uzman masör Mustafa Yağan tarafından ayak bileklerinin sarılmasıyla hazırlandı ve idmana çıktı.

Ülkemize bugüne kadar gelmiş en üst düzey futbolculardan birisi olan Eboue ilk antrenmandaki performansıyla göz doldurdu.