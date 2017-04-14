Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla tarlaya uçan Şevket Kavalcı, iki takla attıktan sonra durdu

Diyalog/Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde Turunçlu kavşağı yakınlarında dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre saat 11.00 sıralarında meydana gelen kaza, Şevket Kavalcı isimli sürücünün, yönetimindeki CK 445 plakalı aracı ile Lefkoşa’dan Gazimağusa istikametine seyrettiği esnada, direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu oldu.

Kontrolden çıkarak tarlaya uçan ve 2 takla attıktan sonra durabilen araç hurdaya dönüşürken, araç sürücüsü Şevket Kavalcı, hafif şekilde yaralanarak olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavalcı’nın yapılan ilk tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.