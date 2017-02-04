Takla atarak ters döndü

Takla atarak ters döndüYönetimindeki aracıyla Taşkent’ten Dikmen’e doğru seyreden Fatma Çamlı, sola meyilli virajı alamadı

Onur Ulağ

Taşkent-Dikmen anayolunda dün 16.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı. Kaza, Taşkent’ten Dikmen’e doğru seyreden NU 882 plakalı araç sürücüsü Fatma Çamlı’nın sola meyilli virajı alamaması sonucu meydana geldi. Virajı döneceği esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden Çamlı’nın aracı, takla atarak yolun kenarında ters döndü. Kaza sonucu sürücü Fatma Çamlı ve yanında yolcu olarak bulunan Özlem Özensoy hafif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Çamlı ve Özensoy’un sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.