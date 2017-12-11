“Yaptıkları tam bir alçaklık, şerefsizlik, pespayeliktir. Bunun hesabı tabii ki hukuk içerisinde sorulacak. Bu ahlaksızlığı yapanların Kıbrıs Türk halkı nezdinde mahkum edilmesi için ben de şahsen gerekeni yapacağım.”

…

Böyle diyor.

“Kıbrıs Türk halkı nezdinde” diyor.

Onların nezdinde “mahkum edilmesi için ben de şahsen gerekeni yapacağım” diyor…

…

“Yaptıkları tam bir alçaklık, şerefsizlik, pespayeliktir. Bunun hesabı tabii ki hukuk içerisinde sorulacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki savcıları bu konuda derhal göreve çağırıyorum. Bunun hesabını sorsunlar. Bu ahlaksızlığı yapanların Kıbrıs Türk halkı nezdinde mahkum edilmesi için ben de şahsen gerekeni yapacağım. Bunların bu ahlaksızlıklarını, şerefsizliklerini Kıbrıs Türk halkına da iyice anlatmak benim boynumun borcu olsun.”

…

Böyle diyor.

Savcıları göreve çağırıyor…

…

“Bu şerefsizliğin hesabı hukuk tarafından mutlaka sorulmalıdır. Bunları, Kıbrıs Türk halkının içine çıkamayacak hale ben getiririm. Bunların hiçbir milli ruhu yok. Bunların Türk milletinin inançları, kültürel mirasıyla uzaktan yakından alakaları yok. Ben bunlara özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Rumların sesi tanımlamasını yapabilirim.”

…

“Kıbrıs Türk halkının içine çıkamayacak hale ben getiririm” diyor…

…

“Cumhurbaşkanı bir milleti temsil ediyor. Bu pespayelik, sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın kişisel hukukunu zedelemek anlamına gelmez, bu aynı zamanda Türkiye’ye, Türk milletine yapılan bir saldırıdır. Nerede bu ahlaksız yayını yapmışlarsa, Kuzey Kıbrıs’taki bir gazete de bunu alıyor, iktibas ediyor ve yayınlıyor. Ama bu, bunların ilk cürümü de değil. Bunları Kıbrıs halkının içine çıkamayacak hale getiririm. Çünkü ahlaksızlığın bile bir sınırı var. Bunlar ahlaksızlığın da sınırını aşmış adamlar. Kuzey Kıbrıs Türk halkının da bunlardan rahatsız olduğunu biliyorum. Bunlar gibi düşünen insanlar, Kuzey Kıbrıs’ta yok denecek kadar küçük bir azınlık. Bu şerefsizlikler yanlarına kar kalmayacak.”

…

Böyle diyor.

“Bunları Kıbrıs halkının içine çıkamayacak hale getiririm” diyor…

…

Kim diyor bunları?

Kıbrıs İşlerinden Sorumlu TC Başbakan Yardımcısı.

Bu öfke kime?

“Yunan Gözüyle” başlığı altında bir karikatür yayınlayan Afrika gazetesi yönetici ve çalışanlarına…

…

Bir de “Türk gözüyle” bir karikatür yayınlanmış olsaydı…

Kıbrıslı Türk Gözüyle…

Bakalım o nasıl olacak ve ona neler söylenecekti…

…

Dünyaya takma gözle bakan ampullerin öfkesi, Kıbrıs’ta kendi yandaşları dışında yer bulur mu?

Bunu değerlendirmek için gözün milliyetine değil, gören bir göz’e ihtiyaç var…