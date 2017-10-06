Taksiciler Pazartesi Meclis Önünde Eylem Yapacak

Taksiciler pazartesi günü Meclis önünde eylem yapacak.

Eylem, turistik T izinlerinin durdurulması, taksicilerle ilgili bir takım yasal düzenlemeler yapılması ve aktif denetim talebiyle düzenlenecek.

KKTC Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay yazılı açıklamasında, pazartesi saat 09.00’da Girne Otobüs Terminali’nde toplanacaklarını ve oradan da Meclis önüne giderek eylem yapacaklarını duyurdu.

Gözay, Girne Taksiciler Birliği, Çatalköy Taksiciler Birliği, Lefkoşa Taksiciler Birliği ve Ercan Havaalanı Taksiciler Birliği’nden oluşan KKTC Birleşik Taksiciler Birliği’nin düzenleyeceği eylemin, “Eşya Yolcu Denetim Yasası’ndaki ilgili maddenin değiştirilmesi, turistik “T” izinlerinin durdurulması, 2012 yılında imzalanan casino, otel ve acentelere VİP taşımacılık altında verilen izinlere kriter getirilmesi ve aktif denetim” talepleriyle yapılacağını bildirdi.

Gözay, taksicilerin içerisinde bulunduğu sıkıntıları başta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst olmak üzere birçok kesime defalarca anlatarak çözüm yolları aradıklarını belirtti.

Gözay, özel araçlarıyla taşımacılık yapanlara karşı yasada caydırıcı cezaları öngören bir değişiklik yapılmasını ve polisin de elini güçlendiren bir yetkiye kavuşturulması gerekliliğini Dürüst’e ilettiklerini ve konuyla ilgili fikir birliğine vardıklarını anımsattı.

Dürüst’ün kendilerine bu yasanın yapılacağına dair sözler verdiğini ileri süren Gözay, ancak bu sözün üzerinden 20 ay geçmesine rağmen yasayla ilgili hiçbir girişim yapılmadığını kaydetti.

“DÜRÜST, T İZİNLERİNİN DURDURULACAĞI SÖZÜNÜ DE VERMİŞTİ”

Bakan Dürüst’ün, İzin Kurulu tarafından verilen Turistik “T” izinlerini durduracağı sözünü de verdiğini ifade eden Gözay, Dürüst’ün verdiği sözü unutup geçmişe göre daha fazla oranda turistik “T” izini vermeye başladığını savundu.

“Otellere taksi işletme izinleri taksicilerin özel mülkünde olmasına ve burada herhangi bir ihtiyaç olmamasına rağmen işletme izini sahibi ile Kemal Dürüst birlikte hareket ederek Güzelyurt Taksi İşletmesi’ndeki bir taksiye izin vermiştir” diyen Gözay, bu olay üzerine oradaki taksicilerin isyan ettiğini ve bu aktarmanın geri alınmasını talep ettiğini ancak oradaki işletme sahibinin bu talep mevcut taksicileri dışarı attığını anlattı.

Gözay, “Bakan Dürüst bu olayı bilmesine rağmen sorumluluğunda olan bu soruna bir çare üretmemiştir. Hatta soruna çare üretmek yerine 2-3 taksiye de aynı izni vererek buraya aktarma yapma isteğinde olduğu bizlerin bilgisine ulaşmıştır” dedi.

Gözay, Bakan Dürüst’ün ve İzin Kurulu Başkanı’nın kendilerine defalarca yapılan uyarıları dikkate almadıkları için taksici örgütleri olarak eylem kararı aldıklarını vurguladı.