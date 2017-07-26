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Talanın faturası vatandaşa kesiliyor

Hazırlıkları son aşamaya gelen ve bugün bölge insanıyla paylaşılması beklenen Girne İmar Planı konusunda Şehir ve Planlama Dairesi içinde bazı kişilerin bölge insanını mağdur edecek bazı çalışmalar içinde oldukları ileri sürüldü.

26/07/2017

Talanın faturası vatandaşa kesiliyor
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Yeni BAKIŞ

Hazırlıkları son aşamaya gelen ve bugün  bölge insanıyla paylaşılması beklenen Girne İmar Planı konusunda Şehir ve Planlama Dairesi içinde bazı kişilerin bölge insanını mağdur edecek bazı çalışmalar içinde oldukları ileri sürüldü.

Mağduriyet yaratacak kısıtlamalar var

Yeni Bakış’a konuyla ilgili  bilgi veren  güvenilir kaynaklar, Şehircilik Dairesi içerisinden birkaç kişinin   Girne’yi ve Girne’de yaşayan vatandaşların yaşamlarını etkileyecek  bir takım  planlar içinde oldukları belirtildi. Bugün halkın bilgisine ardından da  Birleşik Kurul’a taşınacak Girne İmar Planının,  Çatalköy’den Karşıyaka’ya kadar birtakım kısıtlamalar getireceği, arazilerin ticari alanlarının iptal edileceği  ve kat yüksekliklerinde yeniden düşüşe gidileceği kaydedildi.

Talanın faturası vatandaşa kesiliyor

 Girne’de yıllara dayalı  talana rağmen  bölgeye yatırım yapmış  sıradan vatandaşın da bu düzenlemeden mağdur olacağı üzerinde duruluyor.  Salt rant uğruna yıllarca bölgede 10 katlı yapılara izin verilerek haksız kazanç  elde edilirken,  bugün için Girne dışına ev inşa etmek isteyen  vatandaşa  1 dönüm araziye tek hane izni verilecek olmasının büyük bir mağduriyete neden olacağı ileri sürülüyor.  planda ,  Girne’ye yeni otel inşasının da  engellendiği belirtiliyor.  

Bu arada, Hükümetin DP kanadına bağlı Şehir ve Planlama  Dairesi  içinde çalışmaları  bir grubun yürüttüğü “Girne İmar Planı” konusunda  hükümete de bir bilgilendirme  yapılmadığı hatta  çalışmanın koalisyonun büyük ortağı UBP’nin  bilgisine getirilmediği Yeni Bakış’a verilen bilgiler arasında.



TAGS: Girne, haber, kıbrıs
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