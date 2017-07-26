Yeni BAKIŞ

Hazırlıkları son aşamaya gelen ve bugün bölge insanıyla paylaşılması beklenen Girne İmar Planı konusunda Şehir ve Planlama Dairesi içinde bazı kişilerin bölge insanını mağdur edecek bazı çalışmalar içinde oldukları ileri sürüldü.

Mağduriyet yaratacak kısıtlamalar var

Yeni Bakış’a konuyla ilgili bilgi veren güvenilir kaynaklar, Şehircilik Dairesi içerisinden birkaç kişinin Girne’yi ve Girne’de yaşayan vatandaşların yaşamlarını etkileyecek bir takım planlar içinde oldukları belirtildi. Bugün halkın bilgisine ardından da Birleşik Kurul’a taşınacak Girne İmar Planının, Çatalköy’den Karşıyaka’ya kadar birtakım kısıtlamalar getireceği, arazilerin ticari alanlarının iptal edileceği ve kat yüksekliklerinde yeniden düşüşe gidileceği kaydedildi.

Talanın faturası vatandaşa kesiliyor

Girne’de yıllara dayalı talana rağmen bölgeye yatırım yapmış sıradan vatandaşın da bu düzenlemeden mağdur olacağı üzerinde duruluyor. Salt rant uğruna yıllarca bölgede 10 katlı yapılara izin verilerek haksız kazanç elde edilirken, bugün için Girne dışına ev inşa etmek isteyen vatandaşa 1 dönüm araziye tek hane izni verilecek olmasının büyük bir mağduriyete neden olacağı ileri sürülüyor. planda , Girne’ye yeni otel inşasının da engellendiği belirtiliyor.

Bu arada, Hükümetin DP kanadına bağlı Şehir ve Planlama Dairesi içinde çalışmaları bir grubun yürüttüğü “Girne İmar Planı” konusunda hükümete de bir bilgilendirme yapılmadığı hatta çalışmanın koalisyonun büyük ortağı UBP’nin bilgisine getirilmediği Yeni Bakış’a verilen bilgiler arasında.