Talat masadan ümitsiz!

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs sorununda gelinen süreci değerlendirdi. Kıbrıs Postası'ndan Vatan Mehmet'e konuşan Talat'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Sürat nedeniyle aşama kaydedilemedi, fırsat kaçırıldı ve seçim kapıya dayandı”

“Bu yıl bir şey olmaz…”

"Liderler arasında güven sorunu derinleşti"

“İki lider artık birbirlerine güvenmiyor"

"Şu anda durum rölanti”

“Cumhurbaşkanı, ‘Birkaç ay içinde bu işi bitirirsek olur’ falan diyor ama ben o sürede bitirilebileceğine inanmıyorum"

"Güney Kıbrıs’taki seçim sonrasına kadar bir sonuç görünmüyor"

"Tek taraflı hidrokarbon krizi de kapıda"