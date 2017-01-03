Talat'tan Barbaros Şansal Yorumu

Ünlü modacı Barbaros Şansal KKTC'den apar topar sınır dışı edildi. İStanbul'a vardığında uçaktan iner inmez darp edildi. Yaşananların ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi eski başkanı ve ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat twitter üzerinden açıklama yaptı. Talat "İddialar ne olursa olsun, Barbaros Şansal'a havaalanında yapılan saldırı kabul edilemez. Faillerin en ağır şekilde cezalandırılması şarttır" dedi

İddialar ne olursa olsun, Barbaros Şansal'a havaalanında yapılan saldırı kabul edilemez. Faillerin en ağır şekilde cezalandırılması şarttır. — Mehmet Ali Talat (@M_A_Talat) 3 Ocak 2017



