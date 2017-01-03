HABER KIBRIS

Talat'tan Barbaros Şansal Yorumu

03/01/2017

Talat'tan Barbaros Şansal Yorumu
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Ünlü modacı Barbaros Şansal KKTC'den apar topar sınır dışı edildi. İStanbul'a vardığında uçaktan iner inmez darp edildi. Yaşananların ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi eski başkanı ve ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat twitter üzerinden açıklama yaptı. Talat "İddialar ne olursa olsun, Barbaros Şansal'a havaalanında yapılan saldırı kabul edilemez. Faillerin en ağır şekilde cezalandırılması şarttır" dedi

 



TAGS: talat, barbaros şansal
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