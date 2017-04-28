Talisca Manchester United'ın transfer listesinde

Beşiktaş'ın Benfica'dan 1+1 yıllığına kiraladığı Brezilyalı yıldızı Talisca, performansıyla Avrupa devlerinin transfer listesinde üst sıralarında yer alırken, transfer iddiaları da ardı ardına geliyor. İngiliz basını bu kez Talisca'nın Manchester United'a transfer olacağını yazdı.

23 yaşındaki Brezilyalı yıldız Talisca'nın performansı Avrupa devlerinin iştahı kabarırken, transfer sezonun yaklaşmasıyla birlikte iddialar da artmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Monaco takımıyla ismi anılan ve 25 milyon euroluk transferin imza aşamasına geldiği konuşulurken, Talisca'ya bir talip de Premier Lig'den çıktı.

İngiliz Daily Star gazetesi, Beşiktaş ile 1+1 yıllık kiralık sözleşmesi olan futbolcunun sezon sonunda Benfica'ya dönmek istemediğini, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'a transfer olacağını yazdı.

Talisca'nın menaceri Jorge Mendes'in aynı zamanda Mourinho'nun da menaceri olduğuna dikkat çekilirken, Talisca'nın 21 milyon pound bonservis karşılığında gelecek sezon Old Trafford'da oynayabileceği belirtildi.

Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta 14 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Talisca'nın sözleşmesine göre 25 milyon euro bonservis bedelini Benfica'nın hesabına yatıran kulüp Brezilyalı yıldızı transfer edebilecek.