Tam bir felaket
24/12/2016
Bölge sakinlerine temiz ve yaşanabilir bir çevre yaratmakla mükellef olan Alayköy Belediyesi bunun tam tersini yapıyor. Belediyeye ait vidanjör, koyulardan çektiği pis atıkları, Haspolat bölgesindeki Arıtma Tesisi’ne götürmek yerine, bölgedeki boş arazilere boşaltıyor.
Vatandaşların uyarısı üzerine dün bölgeye giden Diyalog ekibi; akıllara durgunluk veren çirkin bir manzara ile karşılaştı. Belediye görevlileri, kayıt altına alındıklarına aldırmadan pis atıkları boş araziye boşaltmaya devam etti.”Sağlığımız tehlikede” diyen Alayköy sakinleri Çevre Bakanlığı’nın harekete geçmesini istedi.
Haber: Hakan Yıldırım - Diyalog / HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN