Tane Mahuta | Halil Paşa yazdı

Kuzey Yeni Zelanda’da, "Bay of Island"ın kıyı kasabası Paihia’dan Auckland’a dönüş yolu üzerinde Waipoua ormanlarında arabamızı, Tane Mahuta yazılı tabelanın bulunduğu noktada park ediyoruz.

Tane Mahuta!

Dünyanın en yaşlı ağacı. Yaklaşık 2000 (iki bin) yılında olduğu tahmin ediliyor…

Arabadan indik otobüs durağına benzeyen ve içerisinde “Lord of the Forest” (Ormanların Efendisi) tabelası asılmış kulübeden çeriye girdik. Altındaki yazıda, az sonra göreceğimiz ağacın boyunun 51.5 metre, gövde çevresininse 14 metreye yakın olduğu yazıyordu. Ayrıca kapıdaki talimatnameye uyarak, Figen’le birlikte ayakkabılarımızın altını bir lastiğin ucundaki basınçlı suyla yıkadık. Sonra yine ilaçlı bir pas pasın üzerinde, ayakkabılarımızın altını temizledik.

Palmiye ağaçları ile sarmaşıkların sarıldığı kalın gövdeli ulu ağaçların arasından, insan eliyle yapılmış ahşap zeminli patika üzerinden yürüdük.

Derken minik bir meydancıkta, sık ağaçların arasından yüksekten bakan “Ormanların Efendisini” hemen fark ettik.

Kocaman gövdesi ile bize yüksekten azametle bakıyor olsa da, dalları ve yeşillerinin azlığı yaşlılığını ele veriyordu.



Meydancıkta sıramızı bekledik. Meydancığın dar oluşu nedeniyle Tane Mahuta'yı karelerine sığdırmak için fotoğrafçılar yerlere yatıyor, makineye, cep telefonlarına açı vermeye çalışıyorlardı. Sıram gelince çabucak aşağıdaki görüntüleri alabildim...

Onunla tanışması için bekleyen başkaları vardı sırada. Bu nedenle Tane Mahuta’yı ormanında bırakıp ona erken veda etmek zorunda kaldık. Giderken dönüp bir daha baktım Ormanların Efendisine.

Başı kelleşmeye yakın olsa da, aşağısında fotoğrafını çeken, son yıllarda kendisine değer veren insanlara, öyle mağrur ve tepeden bakıyordu ki...