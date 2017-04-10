HABER KIBRIS

Tankın yakıt deposundan servet çıktı

10/04/2017

Tankın yakıt deposundan servet çıktı
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İngiliz bir koleksiyoner, Körfez Savaşı'nda kullanılan Rus yapımı tankın yakıt deposunda 2 milyon euro değerinde altın buldu.

The Sun gazetesinin haberine göre, Nick Mead isimli İngiliz koleksiyoner, Körfez Savaşı sırasında kullanılan T-54 tipi bir Rus yapımı tankı 30 bin sterline satın aldı.

Tankı restore etmek isteyen İngiliz vatandaşı, yakıt deposuna baktığında gözlerine inanamadı.

Tankın yakıt deposunda tam 2 milyon euro değerinde 25 kilo altın çıktı. 

Körfez Savaşı’nda kullanıldığı öğrenilen T-54 tipi tankın içine altınları Iraklı askerlerin koymuş olabileceği bildirildi.



TAGS: tank, yakıt deposu
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