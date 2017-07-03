HABER KIBRIS

Taraflar, paket önerilerini sunmak üzere toplandı

03/07/2017
HK

Taraflar, paket önerilerini sunmak üzere toplandı
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Crans- Montana’da devam eden Kıbrıs Konferansında kritik hafta bugün başladı.

Taraflar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres’in açıkladığı Cuma akşamı varılan mutabakat gereği, paket önerilerini sunmak üzere toplandı.

Konferansta 3 garantör ülkenin, “Güvenlik ve Garantiler” başlığındaki stratejik öneme sahip hususlardaki pozisyonlarının ana çerçevesini maddeler halinde listeleyerek, eşzamanlı olarak Birleşmiş Milletler’e sunacağı belirtildi.



TAGS: paket, öneri, haber
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