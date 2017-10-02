Taraftarlar, otoparkta futbolcularına saldırdı!

Polonya Ligi’nin en önemli mücadelelerinden birinde Leiga Varşova, Lech Poznan’a konuk oldu. Ev sahibi takım sahadan 3-0’lık net bir skorla galip ayrılırken gündeme damga vuran sahadaki sonuç değil, maçın ardından yaşanan bir dizi çirkin olay oldu.

Legia Varşova taraftarı bir grup holigan futbolculara saldırdı. Takım otobüsünden indirdikleri futbolcuları 10 dakika boyunca tartaklayan holiganların bu saldırısı ülke gündeminde geniş yer buldu.

Legia Varşova’nın mağlubiyetinin ardından Hırvat teknik direktör Romeo Jozak’ın demeçleri de şok etkisi yarattı. Mağlubiyet nedeniyle futbolcularını suçlayan Jozak, “Sahada küçük bir kız çocuğu gibi oynadılar. Böyle bir maçtan sonra antrenör olarak utanıyorum. Artık doğru analiz yapmalıyız. Mevcut durumda erkeklerle uğraşmak, onlarla devam etmek zorundayız. Daha önce futbolun kızlar için uygun olmadığını söyledim. Üzgünüm, kadınların futbol oynadığını biliyorum ve birçok kadın takımı bizden daha iyi oynuyor.” şeklinde oldukça ağır açıklamalar yaptı.

OTOPARKTA 10 DAKİKA BOYUNCA DÖVDÜLER!

Bu demecin ardından gerginlik tırmanırken Legia Varşova kulüp binasında çirkin saldırı gerçekleşti. Takım otobüsü, kulüp otoparkına girdiğinde 50’den fazla holiganın orada olduğu görüldü. Bu sırada otoparkta hiçbir güvenlik görevlisinin olmadığı ise dikkat çekti.

Taraftar grubunun lideri, futbolculara otobüsten inmesini söyledi. Futbolcular, taraftarlarla tatsız bir görüşme yapacaklarını düşünürken, bir anda ortalık karıştı. Takım otobüsünü bekleyen taraftarlar, futbolculara saldırıda bulundu. Yaklaşık 10 dakika süren olayın ardından taraftarların, “Bir daha aynı şekilde oynarsanız, yine geleceğiz” diyerek otoparktan ayrıldığı ortaya çıktı.

Bu talihsiz olayın ortaya çıkmasının ardından Polonya’da basın mensupları, eski futbolcular ve taraftarlar durumu kınayan paylaşımlar yaptılar. Holiganların saldırısı sonucunda hiçbir oyuncu yaralanmazken facianın ve daha ağır bir sonucun ucundan dönüldü.

“KULÜP HATALI, OYUNCULARIN FESİH HAKKI VAR”

Öte yandan Legia Varşova’nın kulüp binasında koruma olmamasının ve oyuncuların güvenliğinin sağlanamamış olmasının kulüp yönetiminin başını ciddi şekilde ağrıtabileceği iddia edildi. Yaşanan saldırının ardından Legia Varşova futbolcularının sözleşmelerini feshedebilme hakkı olduğu konuşulmaya başlandı.

Legia Varşova’nın ise hatası nedeniyle, olası ayrılık halinde futbolcularına sözleşme sürelerinin sonuna kadar alacağı tüm parayı ödeyebileceği öne sürüldü. Teknik direktör Romeo Jozak’ın aşağılayıcı açıklamalarına bir de taraftarların saldırısı eklenince, bazı futbolcuların sözleşme fesih yoluna gidebileceği vurgulandı.