Tarihi Federer Nadal maçında zafer Federer'in

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tarihi maç... Tenisin efsaneleri 35 yaşındaki Roger Federer ile 30 yaşındaki Rafael Nadal arasındaki inanılmaz maç nefes kesti. Sporseverlerin uzun süredir hayalini kurduğu ve büyük çekişme içinde geçen maçı Roger Federer 3-2 kazandı. Federer'in 18 grand slam zaferini kazandığı maç yaklaşık 4 saat sürdü.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık tarihi bir karşılaşmaya sahne oldu. Tenisin efsaneleri 30 yaşındaki Rafael Nadal ile 35 yaşındaki Roger Federer arasındaki maç saat 11.30'da başladı, yaklaşık 4 saat sürdü. Müthiş maçı kazanan isim 3-2 ile tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer oldu. Federer 18. grand slam zaferine ulaşarak kendisinde bulunan rekoru hem de 35 yaşında geliştirdi.

1 SET: FEDERER HIZLI BAŞLADI

Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer 34 dakika süren ilk seti 6-4'le aldı.

2. SET: NADAL EŞİTLİĞİ YAKALADI

Nadal 2. sete hızlı başladı, 2. oyunda servis kırdı. Büyük çekişmeye sahne olan 3. oyunu alan isim Nadal oldu. Rafael Nadal 4. oyunda da servis kırdı. Roger Federer 5. oyunda servis kırdı ardından kendi servisine tutundu. Nadal 7. oyunu hızlı bitirdi, 8. oyunu Federer aldı. Rafael Nadal 9. oyunda fırtına gibi esti. Nadal 42 dakika süren 2. seti 6-3'le alarak maçta durumu 1-1'e getirdi.

Tarihi Federer Nadal maçında zafer FedererinBacağında ağrı hisseden Federer'e müdahalede bulunuldu.

3. SET: FEDERER FIRTINA GİBİ ESTİ

3. sete hızlı giren isim Roger Federer oldu. Federer 2. oyunda servis kırdı. Federer 41 dakika süren 3. seti 6-1'le aldı.

4. SET: NADAL GERİ DÖNDÜ

Nadal servis kırdığı 4. seti 6-3 kazanarak maça denge getirdi. Maçta durum 2-2'ye geldi. Kazanan son sette belli olacak.

5. SET: FİNALE GELİNDİ-İNANILMAZ ANLAR...



5. sete Nadal servis kırarak başladı. 6. oyunda bu kez Federer servis kırdı, durumu 3-3'e getirdi. Kendi servisine de tutunan Federer, müthiş bir düellonun yaşandığı 8. oyunda servis kırarak durumu 5-3'e getirdi. Federer maçı 6-3'le aldı.

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Tarihi Federer Nadal maçında zafer FedererinNadal'ın kız arkadaşı Xisca Perello

Tarihi Federer Nadal maçında zafer FedererinFederer'in eşi Mirka Federer

SPORSEVERLER MERAKLA BEKLİYORDU

Kariyerinde 17 grand-slam zaferi bulunan Federer ile 14 grand slam şampiyonluğu yaşayan Nadal arasındaki ezeli rekabet, final turunda uzun zamandır yaşanmadı. Tenisseverelr uzun süredir, sakatlıklarla boğuşan, dönem dönem yaşa bağlı performans sıkıntıları yaşayan Federer ve Nadal arasındaki maçın hayalini kuruyordu.

Serena Williams rekorlara doymuyor

Serena Williams rekorlara doymuyor

Erkeklerde dünya 1 numarası Murray, 2 numarası Djokovic, 3 numarası Raonic'in, kadınlarda dünya 1 numarası Kerber'in elendiği turnuvada müthiş dörtlü Serena ve Venus Williams kardeşler ile Federer ve Nadal fırtına gibi esmiş finale yükselmişti. Serena Williams dün kardeşi Venus Williams'ı yenerek şampiyon oldu. Tenisin 'Ekselansları' olarak anılan yaşayan efsanesi 35 yaşındaki Roger Federer, ezeli rakibi, bir diğer efsane Nadal ile finalde karşılaşıyor. Dev maç TSİ 11.30'da başladı ve Eurosports 1'den canlı olarak ekranlara geliyor.

Tarihi Federer Nadal maçında zafer Federerin

Tarihi Federer Nadal maçında zafer Federerin

Modern tenis tarihinin iki önemli ismi, 8 yıllık aranın ardından Avustralya Açık finalinde yeniden karşı karşıya geliyor. Taraflar arasında 2009 yılında oynanan son Avustralya Açık finalini, Federer'i 3-2 yenen Nadal kazanmıştı.İki yıldız tenisçi arasındaki son grand slam finali ise 2011'de Fransa Açık'ta yaşanmış ve Nadal, rakibini bu kez 3-1'lik skorla geçerek kupaya uzanmıştı. Taraflar arasındaki 13 yıllık rekabette, Nadal'ın üstünlüğü bulunuyor. Tarafların birbirleriyle oynadıkları 34 maçın 23'ünden Nadal, 11'inden ise Federer galip ayrıldı.

Tarihi Federer Nadal maçında zafer Federerin

KİMLERİ ELEDİLER?

Federer, Avustralya Açık'ta daha önce Berdych (10) ve Nishikori'yi (5) elemişti. Roger Federer çeyrek finalde, dünya 1 numarası Mischa Zverev'i 3-0'la geçerek yarı finale yükseldi. Grand Slam kariyerinde 41. kez yarı final oynayan Federer'in rakibi dünya 4 numarası İsviçreli vatandaşı Stan Wawrinka oldu. Federer yarı finalde de vatandaşı Wawrinka'yı geçerek finale yükseldi.

Nadal, tenisin yükselen yıldızı, genç rakibi Zverev'i mağlup ederek 4. tura yükselen taraf oldu. Nadal, Fransız rakibi dünya 6 numarası Gael Monfils'i 3-1 mağlup ederek, çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde dünya 3 numarası Kanadalı rakibi Milos Raonic'i 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. İspanyol tenisçi yarı finalde dünya 15 numarası Bulgar Grigor Dimitrov'u çekişmeli geçen maçta 3-2 yenerek finale çıktı.

Tarihi Federer Nadal maçında zafer Federerin

SON MAÇI FEDERER ALMIŞTI

Son yıllarda sakatlık sorunlarıyla boğuştukları için eski performanslarından uzaklaşan iki tenisçi arasındaki son maç ise geçen yıl İsviçre'nin Basel kentinde oynanmıştı. Bu müsabakada rakibini 6-3, 5-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Federer, galibiyete uzanmıştı.

Tarihi Federer Nadal maçında zafer Federerin

RAFAEL NADAL: BİR DAHA FİNALDE KARŞILAŞACAĞIMIZI...

Nadal, uzun bir aradan sonra İsviçreli rakibiyle karşılaşacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Yaşanan sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezonun hem kendisi hem de Federer için zor geçtiğini ifade eden Nadal, birkaç ay önce Federer ile yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı.Ekim ayında, doğduğu şehir Monacor'daki tenis akademisinin açılışına Federer'in de davetli olarak geldiğini belirten Nadal, "Akademi açılışında Roger'ın yanımda olması muhteşem bir jestti. Herkes için çok duygusal bir andı ve ben o günü asla unutmayacağım. O dönemde ikimiz de sakatlıklar sebebiyle uzun süre kortlardan ayrı kalmıştık. Şunu söyleyebilirim ki, o günün şartlarında bir daha herhangi bir finalde karşılaşma şansı bulacağımızı düşünmüyorduk." dedi.

Tarihi Federer Nadal maçında zafer Federerin

Daha önce Federer'le yaptığı 34 maçın 23'ünü kazanan ve Avustralya Açık'ta oynadıkları 3 maçtan da galip ayrılan Nadal, geçmiş maçların bugün için bir önemi olmadığı görüşünde. Federer'le uzun zamandır karşılaşmadığını hatırlatan Nadal, "Oynayacağımız maç geçmiştekilerden tamamen farklı olacak. Roger ve ben farklı oyun tarzlarına sahip iki tenisçiyiz. Aramızdaki maçları özel kılan şey de, bu iki farklı oyun tarzının çarpışması." ifadelerini kullandı.

FEDERER-NADAL MAÇI BİLETLERİ KARABORSAYA DÜŞTÜ

Maç öncesi biletler de karaborsaya düştü. Resmi sitede 413 ile 662 dolar (1600-2600 lira) arasında değişen maç biletleri kısa sürede tükenirken, biletler karaborsaya düşmesinin ardından 26 bin 450 dolara (102 bin lira) kadar alıcı buldu. Karaborsacıların çeşitli internet sitelerinden satışa çıkardığı biletlerin ortalama fiyatı ise 10 bin dolara (39 bin lira) kadar ulaştı.