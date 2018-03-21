Tarikatların Hedefi KKTC

Atatürkçü Yaşam Derneği Genel Başkanı Ahmet İşcan, Genel Sekreter Abdürrahim Türkmen ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretimize geldiler dün.

“Cübbeli-cübbesiz gericilere karşı verdiğiniz mücadeleyi takdir ediyoruz” dediler.

Türkiye’nin ve KKTC’nin içinden geçtiği dönemi konuştuk uzun uzun.

Neler olduğunu, nereye götürülmek istendiğini.

Atatürkçü Yaşam Derneği uzun bir süredir sessizdi.

Genel Kurul yapıp çalışmaları artırma kararı almışlar.

Ülkenin her yanından gönüllüler ortaya çıkmış.

“Şimdi tam da sizin zamanınızdır” dedim.

Çünkü çağdaş yaşama şimdikinden çok daha fazla ihtiyaç vardır.

Hele bu olup bitenleri gördükçe.

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Camileri dolduran tarikatçılarla ilgili yayınlarımız, vatandaşta infiale yolaçtı ama devleti yönetenlerden ses çıkmadı.

Cübbeli kameraların karşısına geçip beddualar yağdırdı bize.

Camileri kullanmaya devam edeceklerini de açık açık tekrarladı.

Devam edebilirler mi?

Devletin camilerini tarikatlarına mürit devşirme mekanı olarak kullanabilirler mi?

Öylesine tehlikeli bir kayıtsızlık var ki bu sorulara hayır yanıtı veremiyorum.

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Türkiye’de bu işler zıvanadan çıktı.

FETÖ darbe yapmaya çalıştı tasfiye edildi FETÖ’nün boşluğunu diğer tarikatlar doldurmaya başladı.

Mentaliteleri aynı, sadece iktidara yakınlıkları fark ediyor.

Birisi çıkıyor “keşke Yunan kazansa Mustafa Kemal kaybetseydi de hilafet olsaydı” diyebilecek kadar kendinden geçiyor.

Din adına yaşanan rezillikleri sıralasak bu sütün değil gazetenin sayfaları yetmez.

İşte bu rezillikler şimdi bu topraklara taşınmak isteniyor.

Tarikatlar eliyle Kıbrıs’ın Kuzeyi’ne din ihracı yapacaklar.

Cami cami gezip tarikatlara mürit devşirecekler.

Kuran kurslarında çocukların akıllarını çelecekler.

Sonra mahallelere musallat olup yaşam şeklimize ayar vermeye çalışacaklar.

Türkiye’de bunu yaptılar ve bir ölçüde başarılı da oldular.

Sıra KKTC’de….